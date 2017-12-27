Tekstil Ürünü İhracatında Gaziantep Kritik Noktada
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Tekstil Ürünü İhracatında Gaziantep Kritik Noktada


Tekstil Ürünü İhracatında Gaziantep Kritik Noktada
Tekstil Ürünü İhracatında Gaziantep Kritik Noktada Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-27 Saat: 20:58:47
Anasayfa İthalat&İhracat Tekstil Ürünü İhracatında Gaziantep Kritik Noktada

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu, daha fazla dizayn, Ar-Ge çalışması ve inovasyonla tekstil ihracatının arttırılmasının gerekliliğine işaret etti.

Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu, Türkiye’nin küresel çapta hedeflenen seviyeye gelmesi için daha çok üretim yapması ve çalışması gerektiğini ifade etti.

Yeni dizaynlar, Ar-Ge çalışmaları ve inovatif uygulamalarla tekstil ihracatının daha da üst seviyeye taşınması adına çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Konukoğlu, ciddi bir ihraç ürünü olan tekstil ve ham maddelerinin insan yaşamının her alanında kullanıldığını belirtti. İnsan yaşamının her alanında kullanılan tekstil ve ham maddelerin geçmiş dönemlerde olduğu şekilde günümüzde de insanoğlunun vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ifade eden Konukoğlu, tekstil ve ham madde üreticileri olarak geçmiş dönemlerdeki üretimlerine her geçen gün yeni bir şeyler eklemek zorunda olduklarını vurguladı. Eskiden yapılan üretim kapasitesini daha da arttırmak, düzenlemek ve ulaşımını uygun hale getirilmesinin gerekliliğini bildiren Konukoğlu, bu trendin yakalanmadığı durumda rekabet edilen firmaların gerisinde kalacaklarını belirtti. Konukoğlu, daha fazla tasarım, Ar-Ge ve inovasyonla tekstil ihracatının arttırılmasının önemine değindi.

11 Ayda 2 Milyar Dolar İhracat Geliri

Bu sektöre senelerini verdiklerini ve çalışmalarını devam ettireceklerini belirten Konukoğlu, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan tekstil ve ham maddeleri ihracatının senenin ilk 11 aylık dönemi boyunca 2 milyar 422 milyon 234 bin dolar olduğunu bildirdi. Konukoğlu, bu gelirin elde edilmesinde pamuk ipliği, akrilik iplik, polipropilen iplik ve diğer ipliklerden oluşan tekstilin önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Tekstil ihracatında Türkiye’nin en çok tekstil ürünü ihraç eden ikinci şehrin Gaziantep olduğuna dikkat çeken Konukoğlu, ülkenin tekstil ihracatında birinci sırada 3 milyar 374 milyon 707 bin dolar ihracat geliriyle İstanbul’un yer aldığını aktardı. İstanbul’u 1 milyar 290 milyon 201 bin dolar ihracat geliriyle Gaziantep seyretmekte.

Tekstil İhracat Gaziantep Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Sami Konukoğlu
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