Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?

Avrupa piyasalarında işlem görmekte olan hisse senetleri, Asya'da dalgalı seyir izlemesinden sonra, noel tatili sebebiyle kısalan haftada işlem hacminin düşük oranda kalmasıyla beraberinde yön bulmakta zorlandı. Dolar, yatırımcıların ABD Tüketici Güven Endeksi verisini beklemeleriyle beraberinde 10 önemli para karşısında değer kaybetti.

Stoxx Europe 600 Endeksi, ekonomistlerin iPhone X satışlarına dair projeksiyonlarını azaltmalarının ve bunun sonucu olarak dün New York'ta Nasdaq Bileşik Endeksi'nin gerilemesinden sonra chip üreticilerinde görülen düşüşle beraberinde teknoloji sektöründeki azalmalara liderlik ederek düşük oranda geriledi. Madencilik sektörü hisseleri, bakır fiyatlarının Çin'in en çok pazar payına sahip olan üreticisine kış döneminde çevre kirliliği ile mücadele için üretimi durdurma talimatı verdikten sonra üç sene içindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Madencilik sektörü bu gelişmenin ardından değer kazandı. ABD endeks vadeli kontratları düşük oranda değer artışı yaşarken, Asya seansında, Japon hisse senedi göstergelerinin de doğru orantılı olarak değeri arttı. Avustralya hisseleri yatay seyir izledi. Yurt içi piyasada Çin hisseleri düşüşe geçti.

Petrol Fiyatları Rekor Seviyesini Test Etti

Buna ek olarak, dolar euro ve sterlin karşısında değer kaybı yaşadı. Çekirdek Avrupa tahvilleri dalgalı bir seyir izledi ve ABD Hazine tahvilleri yatay seyretti. Batı Teksas petrolü (WTI), 26 Aralık Salı günü Haziran 2015'ten günümüze kadar geçen süreçte ilk defa varil başına 60 doların üstünü test ettikten sonra yavaşça düşüşe geçti. Bitcoin, 2 hafta öncesinde 19.000 doların üstüne çıkarak rekor kırmasının ardından bir hafta süren bir gerileme yaşadı ve 15.000 doların üstünde dengelenmeye çalışıyor. En güçlü büyüme gösteren kripto para olan Bitcoin bugün kayıp ve kazanç bölgeleri arasında seyretti.