ABD Tüketici Güven Endeksi Verileri Açıklandı

Anketine katılım yapan ekonomistlerin ve uzman kişilerin öngörülerine göre bu verinin 128.0 olacağı düşünülmekteydi. Tüketici Güveni Kasım ayında 129.5 seviyesinden 128.6 seviyesine geri çekildi. Buna göre Tüketici Güveni 17 seneden bugüne rekor kırmasının ardından keskin bir düşüş yaşadı. Ankete katılan 53 ekonomistin öngörüleri 125.0 ile 131.0 arasında seyretmekteydi. Cari durum güven endeksi aynı süreçte, önceki ay 154.9 seviyesindeyken 156.6'ya ulaştı. Tüketci güven beklentileri ise Aralık ayında 111.0 seviyesinden 99.1 seviyesine geriledi.

ABD'de konut satışları Kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0.2 oranında arttı. Anketine katılan ekonomistlerin öngörüleri doğrultusunda bu verinin yüzde 0.4 düşeceği tahmin ediliyordu. Askıda satışlar önceki ay yüzde 3.5 oranında yükselmişti. Anketine katılan 20 ekonomistin tahminleri ise 1.5 oranında düşüşle yüzde 3.7 artış arasında seyretti. Satışlar Kasım ayında geçtiğimiz senenin aynı ayına kıyasla yüzde 0.6 arttı. Bu veri önceki ay yüzde 1.2 artmıştı.

Verilerin Açıklanmasının Ardından Avrupa Borsaları Yükseldi

Avrupa Borsaları günü karışık seyir izleyerek sonlandırdı. Kapanış esnasında gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0.07 oranında yükselerek 390.54 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.37 oranında yükselerek 7.620.68 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0.08 oranında yükselerek 5.368.84 puana ulaştı.

New York Borsasında endeksler çarşamba gününe alış ağırlıklı seyir izleyerek giriş yaptı. Açılış esnasında, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0.08 oranında yükselerek 19.93 puan kazandı ve 24.766.14 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0.06 oranında yükselerek 1.59 puan kazandı ve 2.682.09 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0.08 oranında yükselerek 5.21 puan kazandı ve 6.941.45 puana çıktı.