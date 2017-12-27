Gelişen Piyasa Varlıkları Güçlü Yükselişlerini Sürdürecek
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Gelişen Piyasa Varlıkları Güçlü Yükselişlerini Sürdürecek


Gelişen Piyasa Varlıkları Güçlü Yükselişlerini Sürdürecek
Gelişen Piyasa Varlıkları Güçlü Yükselişlerini Sürdürecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-27 Saat: 23:05:47
Anasayfa Borsa&Finans Gelişen Piyasa Varlıkları Güçlü Yükselişlerini Sürdürecek

Ekonomistler gelişen piyasa varlıklarında 2017 senesinde görülen güçlü yükselmelerin 2018 senesinde de devam edeceğini öngörmekte.

Bazı varlıklar içinse 2018’de bu seneye göre daha zorlu bir dönem olabileceğini ifade eden ekonomistler, boğa piyasanın 2018'de de bu şekilde seyredeceğini belirtti. 5-14 Aralık tarihleri arasında yapılan ankete katılımda bulunan 20 yatırımcı, trader ve stratejiste göre gelişen piyasa tahvilleri ve hisse senetleri, 2018 senesinde de güçlü yükselmeler gösterecek. Anket sonuçlarına göre gelişen piyasa paraları aynı peformansı gösteremeyebilir.

Gelişen piyasalarda sekiz seneden günümüze en güçlü yükselişini yapan hisse senetlerinin 2018 senesinde göstereceği performansına FED'in kararları yön verecek. Jeopolitik gelişmeler ise yatırımcılar yönünden daha az dikkate alınacak. Gelişen piyasalar için pazarın 2017 senesinde çok başarılı olduğuna dikkat çeken Tokyo Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. baş fon yöneticisi Hideo Shimomura, gelişen piyasaların 2017’ye dair yükselişinin yüksek ihtimalle 2018 senesinde de devam edeceğini düşünüyor. Shimomura, güçlü büyüme ve düşük enflasyon döneminden sonra ufak düzenlemelerin normal olduğunu dile getirdi.

7 Varlık Sürekli Dalgalanmalarıyla Dikkat Çekti

2017 senesindeki fiyatlarda yaşanan dalgalanmalarda volatilitede uç değerlere ulaşan 7 varlık arasında Bitcoin de bulunuyor. Küresel finans piyasaları üstünde yapılan araştırmalar kapsamında, hisse senedi endeksleri, devlet tahvilleri, Döviz ve emtia gibi kalemlerde takip edilen 250 varlıktan sadece 7 tanesi, bu sene yaşanan fiyat dalgalanmalarıyla beraberinde volatilitede üst limitlere yaklaştı.  

21 Aralık’tan sonra volatilitede ulaşılan üst limitlerde 2 sene içinde en az 10 varlık bulunuyordu. Bu sene içindeki fiyat dalgalanmalarında gündeme oturan yedi varlıktan altı tanesi, bitcoin de içinde bulundurulduğunda döviz sınıfında yer alıyor. Arjantin Merval Endeksi de, yüzde 70 oranında değer artışıyla bu gruba dahil. Bu sene piyasalarda volatiliteyi artırıcı yönde çok az haber olduğunu ifade eden Hong Kong'da T. Rowe Price ile beraber çalışan Thomas Poullaouec, bu konuda dünyanın en büyük merkez bankaları arasındaki efektif iletişimin etkili olduğunu belirtti.  

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