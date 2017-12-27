Küresel Piyasalar Tarafından Takip Edilen Gelişmeler!
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Küresel Piyasalar Tarafından Takip Edilen Gelişmeler!


Küresel Piyasalar Tarafından Takip Edilen Gelişmeler!
Küresel Piyasalar Tarafından Takip Edilen Gelişmeler! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-27 Saat: 23:17:57
Anasayfa Altın&Döviz Küresel Piyasalar Tarafından Takip Edilen Gelişmeler!

İhracattaki güçlü artışla kaplan ekonomisi sınıfına dahil olan Vietnam'da ekonominin dördüncü çeyrek dönemde yüzde 7 oranında büyümesi bekleniyor.

ABD'de noel tatili nedeniyle kısalan haftada Tüketici Güven Endeksi ve dış ticaret verileri bildirilecek. İtalya'da parlametonun 2018 senesinde yapacağı seçimlerden önce fesh edileceği düşünülüyor. Mısır Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

Hisse Senetleri

- Stoxx Europe 600 Endeksi New York saatiyle 08:02 sularında yüzde 0.2 oranında düşerek son bir hafta içindeki en düşük seviyesine gerileyerek son bir haftanın en büyük değer kaybını yaşadı.

- İngiltere'de FTSE 100 Endeksi yüzde 0.2 oranında artarak kendi rekorunu kırdı.

- Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0.3 oranında değer kaybı yaşayarak üç hafta içindeki en düşük seviyesini gördü.

- Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeksi vadeli kontratları yüzde 0.05 oranından daha düşük yükseldi.

- Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.2 oranında yükselişle günü tamamladı. Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.1 oranında yükseldi.

- Hong Kong'da Hang Seng Endeksi sabit kalırken, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.3 oranında yükseldi.

- Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi sabit kaldı.

- Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1 oranında değer kaybı yaşadı.

Para Birimleri

- Euro dolar karşısında yüzde 0.3 oranında yükseldi ve 1.1893 seviyesiyle dört haftadır görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

- Sterlin dolar karşısında yüzde 0.4 oranında yükseldi ve 1.3427 seviyesine ulaştı.

- Japon yeni dolar karşısında yüzde 0.05 oranından daha az yükselerek 113.22 seviyesine yükseldi.

Tahviller

- ABD'nin 10 sene vadeli hazine tahvillerinin faizi bir baz puan düşerek yüzde 2.47'ye geriledi.

- Almanya'nın 10 sene vadeli hazine tahvillerinin faizi bir baz puan düşerek bir hafta içindeki en büyük değer kaybını yaşadı ve yüzde 0.42 ile en düşük seviyesine düştü.

- İngiltere'nin 10 sene vadeli hazine tahvillerinin faizi iki baz puan düşerek yüzde 1.241'e geriledi.

FTSE 100 Endeksi DAX Endeksi Stoxx Europe 600 Endeksi S&P 500 Endeksi Topix Endeksi
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