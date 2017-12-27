Çin İle Kuzey Kore Arasında LNG Ticareti Yapıldığı Ortaya Çıktı!

Basına yapmış olduğu açıklamalarda Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Noh Kyu-duk, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), Çin ve Kuzey Kore'nin, Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programı sebebiyle BM'de alınan yaptırım kararlarını çiğneyerek petrol ticareti yaptığına dair iddiaların araştırıldığını bildirdi. incelediğini söyledi.

BMGK Kuzey Kore yaptırımları komitesinin, konuya dair incelemeleri yürüttüğünü dile getiren Noh, konu hakkında detay vermedi. Çin'in, BMGK yaptırımlarını uygulamasının gerekliliğine işaret eden Noh, Seul ve Pekin'in konuyla alakalı yapacak olduğu açıklamaları özellikle izleyeceğine dikkat çekti. Chosun Ilbo gazetesinde yayımlanan haberde, ABD'nin keşif uydularının ekim ayından günümüze kadar Çin ve Kuzey Kore arasında deniz yoluyla yaklaşık 30 defa yasa dışı petrol ticareti yapıldığını tespit ettiği belirtildi. BMGK, 22 Aralık tarihinde oy birliğiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptırım kararları almıştı.

BM'nin yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, bu kararların özellikle Pyongyang ekonomisini hedef aldığı ve yaptırımlarla ekonomik alanı günden güne azalan ülkenin füze denemelerinden vazgeçmesi için alındığı ifade edilmişti. BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğini alarak onaylanan karar sonucu, Kuzey Kore'ye ihracatı yapılan rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'lık bölümünün bloke edilmesi ya da yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi hedeflenmişti.

Tekstil İhracatı Da Tamamen Durdurulacaktı

Aynı karar ile Kuzey Kore'ye ihracatı yapılan ham petrolün senelik sınırının 4 milyon varile düşürülmesi hakkında kararsız kalınmıştı. Çin, eylül ayında BMGK’nın kararlarına göre Kuzey Kore'den tekstil ithalatını durdurmuş ve bu ülkeye yapılan petrol ürünleri ihracatına sınır getirmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalarda, petrol ürünlerinden sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) Kuzey Kore'ye satışının azaltılması kararının 1 Ekim tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilerek tekstil ürünleri ithalatında ise eskiden yapılan ithalat işlemlerinin sonlandırılması için 10 Aralık tarihinie kadar süre verileceği ve o tarihten sonra ithalatın tamamen durdurulacağı bildirilmişti.