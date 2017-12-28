Linea Modelinin Üretimi 10 Yılın Sonunda Sona Erdi
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Linea Modelinin Üretimi 10 Yılın Sonunda Sona Erdi


Linea Modelinin Üretimi 10 Yılın Sonunda Sona Erdi
Linea Modelinin Üretimi 10 Yılın Sonunda Sona Erdi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-28 Saat: 08:39:50
Anasayfa Eko Gündem Linea Modelinin Üretimi 10 Yılın Sonunda Sona Erdi

TOFAŞ tarafından Bursa tesislerinde 2007 yılından bu yana üretilen Linea modelinin üretimine son verildi.

Dün Bursa’da yer alan Tofaş fabrikasında farklı bir kutlama vardı. Linea modellerin üretimi sonlandırılırken son araç da banttan indirildi. Ayrıca Tofaş ve İtalyan Fiat, dün Linea ismine de veda etmiş oldu. Çünkü 2. nesil Linea, Fiat tarafından Arjantin’de “Cronos” ismi ile üretilmeye başlandı.

Toplamda 170 Milyon Euro Yatırım Yapıldı

2007 yılında sektöre yeni bir soluk getiren Linea model araçlar toplamda 17u0 milyon Euro yatırım ile Bursa’da yola çıkmıştı. 2012 yılına kadar aynı şekilde üretilen araç ile ile ilgili 25 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapılmış ve model kapsamlı bir makyajdan geçmişti. Ülkemizde bilhassa filo şirketlerinin tercihleri arasında yer alan Linea modeli üretildiği 10 yıl boyunca toplamda 500 bin adetin üzerinde bir satış rakamı yakaladı. Tofaş’ın 3 model alternatifinden oluşan Fiat Egea Ailesi’ni üretmesi ve özellikle Avrupa’da büyük talep görmesi sonucu Linea son 2 yıldır biraz geri planda kalmıştı. Egea üretimini artırmak adına 2. jenerasyon Linea modellerinin Güney Amerika’da üretilmesine karar verildi. Arjantin’de üretimi yapılacak model Cronos adına sahip olacak.

Tofaş Egea Ailesini Üretecek

Linea modelinin üretiminin sonlandırılmasındaki en önemli sebep, Fiat’ın yeni modeli Egea’nın Avrupa’da önemli bir talep görmesi. Modelin üretimini arttırmak isteyen Fiat yetkilileri bu konuda Tofaş fabrikasını tamamen Egea üretimine yönlendirmek istiyor. 450 bin araç üretim kapasitesine sahip olan Bursa’daki Tofaş fabrikasında bundan sonra sadece Egea ve hafif ticari araç modelleri arasında yer alan Doblo üretilecek.

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