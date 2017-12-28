28.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Yeni yıl öncesinde hem dolar hem de Euro kurundaki sakinlik devam ediyor. Piyasaların tatilde olması işlem hacimlerini düşürürken, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri yükselmeye devam ediyor.

Güney Afrika Randı son günlerde dolar karşısında dikkat çekici bir değer kazanmış oldu. Türk Lirası ise kendi gücünü göstermeye devam ediyor. Yıl sonu tahminleri dolar kuru için 3,86 seviyesinde olmasına rağmen kurdaki düşüş bu tahminlerin altında gerçekleşecek gibi görünüyor.

Yatırımcılar ABD'de devam eden dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkileri yakından izlemeye devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte piyasaların netleşmesi beklenecek.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,8163’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8157 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5378 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5560’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,1927 seviyesine yükselmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi yüzde 6,90 düşüş yaşayarak yeniden 14 bin 100 dolar seviyesine düştü.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul’da dün seansı 112006 puandan kapatan BIST100 Endeksi, güne %0,12 yükseliş ile 112149 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın haftaya 158,14 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

258,56 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.