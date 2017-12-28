AK Parti’den Bitcoin Raporu: El Konulması Çok Zor, Yasaklansın
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AK Parti’den Bitcoin Raporu: El Konulması Çok Zor, Yasaklansın


AK Parti’den Bitcoin Raporu: El Konulması Çok Zor, Yasaklansın
AK Parti’den Bitcoin Raporu: El Konulması Çok Zor, Yasaklansın Hatice Demir - Tarih: 2017-12-28 Saat: 09:29:49
Anasayfa Eko Gündem AK Parti’den Bitcoin Raporu: El Konulması Çok Zor, Yasaklansın

Ak Parti Bitcoin ve kripto para teknolojisini masaya yatırdı. Raporun en dikkat çekici kısmı ise kripto paralara el konulamayacağının belirtilmesi oldu.

Kripto para teknolojisi her geçen gelişiyor. Şu anda dünya üzerinde bine yakın kripto paranın ticareti devam ediyor. Bu paralardan az sayıda kısmı gelecek adına etkili bir güce sahip olacak ve insanların ödeme alışkanlıklarını değiştirerek güvenli ve kolay bir ödemenin yolunu açacak. Ancak devletler paranın kontrolünü kaybetmek istemedikleri için bu alandaki kontrol çalışmalarına devam ediyor.

Kripto Para, Bitcoin ve Blockchain Raporu

Benzer bir süreç Ak Parti yetkilileri tarafından da gerçekleştirildi. Sanal paralar hakkında bir rapor hazırlayan parti yetkilileri raporda bu tür paraların bir anda çok yükselebildiği ya da çok değer kaybedebildiğini ve bu paralara el konulmasının çok zor olduğunu belirterek yasaklanmasını tavsiye etti. Sanal paralar ile insanların tıpkı gerçek para gibi harcama yapabildiğini, ödemelerin cüzdandan cüzdana gerçekleştirildiğini ve bir ödemenin takip edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu dile getiren rapor konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilmiş olan fetvaya da gönderme yaparak dinen caiz olmadığının altını çiziyor.

Kripto Paraların Sahipleri Belli Değil

Raporda ele alınan konulardan biri de bu paraların kim tarafından üretildiği, ortaya konulduğu gibi etkenlerin bilinmiyor olması. Takip edilemeyen, doğal olarak vergilendirilemeyen bu paraların kara para işlemlerine de oldukça açık olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca merkezi bir otorite tarafından izlenilmediği için kripto paralar ile açılmış hesaplar dondurulamıyor ve paralara el konulamıyor. 

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