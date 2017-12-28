Savronik Elektronik Çalışanlarıyla Kutlama Yaptı

SAVRONİK, iki alt şirketi olan SAVRONİK Elektronik ve SAVRONİK Sistem’in birleşmesini Eskişehir’de düzenlenen özel bir gece ile kutladı. Geceye SAVRONİK yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları katıldı. Gecede bir de plaket töreni düzenlendi.

1986 yılında Türk Savunma Sanayii’ne hizmet vermek amacıyla kurulmuş olan SAVRONİK’in ev sahipliği yaptığı gecede açış konuşmasını SAVRONİK Elektronik Genel Müdürü Hikmet Arif Topçuoğlu yaptı. SAVRONİK Elektronik Genel Müdürü Hikmet Arif Topçuoğlu konuşmasında; “Bugün Türkiye coğrafyasına bakın; sınırlardan merkeze, göklerden yere, demiryollarından karayollarına, gemilerden tanklara, insanlı insansız hava araçlarına, toplara tüfeklere; nereye bakarsanız bakın, Türkiye’nin her bir tarafında SAVRONİK bayrağı dalgalandığını göreceksiniz. Bugün SAVRONİK ailesinin iki büyük dalı SAVRONİK Elektronik ve SAVRONİK Sistem’in bir araya gelmesini kutluyoruz. Geçmişte olduğu gibi ama gelecekte daha da fazla, bu iki geleneğin birbirini destekleyerek, bu iki şirket arasındaki sinerjiyi büyüterek ilerlememiz gerekiyor. Biliniz ki bu şirket sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında bir şirket olmaya adaydır. Yaptığımız yapılanma buna ilişkin olacaktır” dedi.

SAVRONİK Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Süer, geçtiğimiz yılı 140 milyon TL ciro ile kapattıklarını, bunun beklenen bir başarı olduğunu belirtti. 2018 yılında ise, şimdiden kontrata bağlanmış 600 milyon liralık proje olduğunu ve bunun 250 milyon liralık kısmının 2018’de biteceğini söyleyen Süer, gelecek yılın karlılığının şimdiden heyecan yarattığını sözlerine ekleyip, bu başarıda emeği geçen tüm SAVRONİK çalışanlarına teşekkür etti.

Prof. Dr. Sıddık Yarmak: “Şirketi Çalışanlarına Teslim Edeceğiz”

SAVRONİK’in kurucularından ve SAVRONİK Grup Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, SAVRONİK’in 31. kuruluş yıldönümü ve birleşme yemeğinde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: ”Bu şirketi dönemin başbakanı Turgut Özal’ın isteği üzerine, Sezai Türkeş ve Fevzi Akkaya önderliğinde; Faruk Yarman, Kemal Kumcu, Erbil Payzın, Aziz Genç, Mustafa Kula, Kenan Işık ve Müveddet Başda Işık ile birlikte kurduk. Son hayalimiz ise kurduğumuz bu şirketi çalışanlarımızın yaşatması. Hepinize bugüne kadar verdiğiniz destekler için sonsuz teşekkür ediyorum. SAVRONİK çok küçük bir sermaye ile kuruldu, bugün cirosu 100 milyonları aştı. Büyük iştiraklerimiz var. Şuanda SAVRONİK’te üçüncü kuşaklar çalışmakta. Ben inanıyorum ki siz çalışanlarımız, bu şirketi çok daha ileriye taşıyacaksınız ve en büyük hayalim de, bu şirketi siz çalışanlarımıza teslim etmektir!” diyerek SAVRONİK şirketler grubunun halka arzının sinyallerini verdi.

Gecede 10-30 yıldır SAVRONİK Ailesi’nin üyesi olanlara teşekkür amacıyla plaket töreni düzenlendi. Plaket töreninin ardından gece İlhan Şeşen’in sahne performansı ile devam etti.