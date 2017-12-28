Aile Sosyal Destek Programı Görevlileri de Taşerona Dahil Edildi

Taşeron çalışmaları devam ederken farklı kurum ve kuruluşlarda taşeron olarak görev yapan personellerin devletten bekledikleri müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda son gelen haber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Aile Sosyal Destek Programı görevlisi olarak çalışmakta olan 3 bin kişinin sevinmesini sağladı. Yapılan çalışmaların ardından Bakanlıktan gelen haber kapsamında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ASDEP personeli olarak görev yapan kişilerin de "taşeron düzenlemesi" kapsamında olduğu ve kamuda sürekli işçi kadrosuna geçebilmelerine ilişkin yapılacak düzenlemeden faydalanabilecekleri belirlendi.

Alımlar Devam Ediyor

Aile Sosyal Destek Programı görevlilerinin devlette işçi statüsünde istihdam edilmelerinin yanı sıra bu programa yeni personel alımı da söz konusu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplamda bin 500 ASDEP personeli daha istihdam edilecek. Söz konusu alımların ardından vatandaşlar ile birebir iletişim içerisinde olan toplam personel sayısı 4 bin 500’e ulaşmış olacak.

ASDEP personelleri, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespit edilmesi, konu ile ilgili bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması ile diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması gibi görevleri gerçekleştiriyor.

Birçok Bakanlık Personeli Olumlu Haber Beklemeye Devam Ediyor

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hayatımıza giren taşeron yasasının ardından konu ile ilgili net bir açıklama yapılmamış olduğu için birçok bakanlık personeli çalıştıkları birimler ile ilgili olumlu haber alabilmek için beklemeye devam ediyor.