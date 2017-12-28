İDO'dan Sefer Açıklaması Geldi

Sayın Basın Mensubu,

İDO olarak şirket stratejimiz gereği, seferlerimizi gelen yolcu talepleri ve yoğunluklarına göre şekillendirmekteyiz. Bu doğrultuda 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle iç hat seferlerimiz yeniden düzenlenmiş olup, Bostancı-Kadıköy/Yenikapı-Bakırköy hattında seferlerimiz günlük karşılıklı 8 sefer (hafta sonu 6 sefer), Beşiktaş-Bostancı hattındaki seferlerimiz ise günlük karşılıklı 4 sefer olarak yapılacaktır. Diğer tüm hatlarımızdaki seferlerimiz, misafirlerimiz için konforlu, keyifli ve avantajlı şekilde devam etmektedir.