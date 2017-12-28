Beton Üretimi Yüzde 66 Arttı, Rakamlar Şaşırtıcı!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre ülkemizin 2010 yılındaki toplam üretim rakamları 499,4 milyar lirayken geçen 6 yılın ardından üretimde yüzde 134 artış yaşandı ve 1,2 trilyon liraya ulaştı. Satış rakamlarında ise yüzde 138 artış yaşandı ve toplam rakam 1 trilyon 45 milyar lira seviyesine yükseldi. Üretim alanındaki en çok dikkat çeken yükseliş hazır betonda görüldü. Son 6 yıl boyunca özellikle AVM, konut ve devlet projeleri gibi alanlarda üretimin hızlandırılmasının ardından toplam beton üretimi yüzde 66 artarak 107 milyondan 179 milyona ulaştı.

Ayakkabı Sektörümüz Gelişti

Üretim alanında en dikkat çekici yükselişlerden biri de ayakkabı sektöründe gerçekleşti. Gümrük vergilerinde yapılan düzenleme ve ihracat ile ayakkabı üretimi toplamda yüzde 74 artış göstererek 66 milyon çift üretim seviyesine ulaştı.

Özellikle otomobil alanındaki üretimlerde hem ihracat hem de yurt içi tüketim açısından büyük bir ivme sağladı. Ülkemizde 2016 yılı boyunca toplamda 1 milyon 367 bin 725 adet otomobil üretimi gerçekleşti. 6 yıl öncesine oranla yüzde 54 büyüme sağlayan bu rakam ihracatta da önemli bir pay sağladı.

Toplam Satışın Yüzde 15’i Gıda

Firmaların 2016 yılında ürettikleri ürünlerden gerçekleştirilen toplam satış tutarının yüzde 15,5’ini gıda sanayii ürünleri oluşturdu. Şeker üretimininse 6 yıl öncesine oranla yüzde 1 düşerek 2,4 milyon tona inmesi dikkatlerden kaçmadı.