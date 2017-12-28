Lojman Kiralarına Zam Geldi! Yeni Kiralar Ne Kadar?

Maliye Bakanlığı tarafından Milli Emlak Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde yer alan bilgilere göre devlet tarafından personellerine tahsis edilen lojmanlar için alınacak olan kira bedelleri belli oldu. Lojman kiralarına yaklaşık yüzde 14 zam yapıldı.

Lojman Kiraları Ne Kadar Oldu?

Yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre lojman kiralarına yapılan zam yüzde 14 seviyesinde oldu. Buna göre kalorifersiz lojmanlar için metrekare başına ödenen ücret 2,84 liradan 3,24 liraya yükseldi. Kaloriferli konutlardaki kira bedelleri ise 3,73 liradan 4,25 liraya yükseldi. Bu kapsamda 100 metrekare kalorifersiz bir lojmanda oturan devlet memuru 324 lira kira ödeyecekken kaloriferli bir dairede oturan devlet memuru 425 lira kira ödeyecek.

Kaloriferci ve Kapıcı Ücretleri de Belirlendi.

Lojmanda oturanlar için kiralar üzerinde etkili olan bir diğer faktör ise kaloriferci ve kapıcının olup olmaması. Bu durumda kira bedelleri de ister istemez yükseliyor. Maliye Bakanlığının bu sene için takdir ettiği kapıcı ve kaloriferci bedeli ise metrekare başına 50 kuruş olarak belirlenmiş.

Yeni fiyatların ardından 100 metrekare kaloriferli (Kalorifercisi olan) bir daire için devlet memuru tarafından ödenecek toplam kira 475 lira olacak. Yayınlanan tebliğ 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren kira rakamlarına etkili olmuş olacak. Lojmanda oturan devlet memurlarının kirası genel olarak hesaplarına yatan maaşlardan kesilmiş oluyor.