Dev Alışveriş Merkezi 27 Taksitle Satıldı

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesine dahil olan en büyük gayrimenkul projelerinden biri olan Metropol İstanbul içerisindeki AVM satıldı. Emlak Konut GYO tarafından Kamu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada toplam 103 bin 20 metrekare brüt satılabilir alana sahip 471 adet bağımsız bölümden oluşan alışveriş merkezinin KDV dahil olmak üzere 1 milyar 361 milyon 898 bin TL bedelle satıldığı belirtildi.

473 Milyon Lirası 27 Taksit İle Ödenecek

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği bildiride söz konusu satışın Emlak Konut payı miktarının 587 milyon 658 bin 987 lira olduğu, bu tutarın 114 milyon 347 bin 500 lirasının peşin olarak ödeneceği, kalan 473 milyon 311 bin liralık tutarın ise 27 eşit taksitte tahsil edileceği belirtildi.

Alışveriş Merkezi Satışlarında Artış Yaşanıyor

Ülkemizde çok sayıda alışveriş merkezi bulunuyor ve her geçen gün bunlara yenisi ekleniyor. Ancak alışveriş merkezleri açısından da işlerin çok iyi gittiği söylenemez. Birçok alışveriş merkezi kiraları artık Türk Lirası olarak almak zorunda kalacak. Konu ile ilgili perakendecilerin talepleri devlet tarafından da duyuldu ve alışveriş merkezleri ile ilgili düzenlemelerin yeniden elden geçirilmesi bekleniyor.

Ayrıca son dönemlerde bazı AVM’lerin hızla el değiştirdiği de gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu yakasının en önemli mekanlarından olan İçerenköy Carrefour AVM’de satışa çıkarılmış ve Gülaylar Grup tarafından 1,2 milyar lira karşılığında satın alınmıştı.