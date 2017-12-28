ABD’li Otomobil Devi 19,5 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı!

Fiat Chrysler tarafından yapılan açıklama, markanın Çinli tüketicilerine yönelik oldu. Buna göre Fiat Chrysler markalı bazı modellerin sorunun hava yastıklarında sorun belirlendiği ve söz konusu araçların geri çağırıldığı duyuruldu.

Geri Çağırma Çin’deki Bazı Modelleri Kapsayacak

Otomotiv sektörünün lider markaları son zamanlarda teknik sıkıntılar nedeniyle binlerce aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Geri çağırmalar genellikle model ve ülke bazlı olarak yapılırken, son geri çağırmanın adı ABD merkezli olan Fiat Chrysler oldu. Markaya ait bazı modellerin hava yastıklarını şişiren pompalarda sorun olduğu belirlendi. Pompaların teknik bir nedenden dolayı kusurlu olduğunu kaydeden yetkililer, geri çağırma için düğmeye basıldığını ifade etti. Geri çağırmanın Çin’de kullanılan bazı modelleri kapsadığının altı çizildi.

2004 ile 2012 Yılları Arasında Fiat’ın Üretim Bantlarından Çıkan Modellere Dikkat!

Konuyla ilgili açıklamayı Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresi yaptı. Buna göre ABD devi Fiat Chrysler’ın 2004 ile 2012 yılları aralığında üretilen bazı modelleri geri çağırmanın konusunu oluşturdu. İdare geri çağrılacak modellerin 300C sedan versiyonuyla Jeep Wrangler’a yönelik olduğunu duyurdu. Geri çağırmanın 19 bin 572 aracı kapsadığı bildirildi. Çinli 300C sedan ile Jeep Wrangler araç kullanıcıları, yapılan açıklama ardından harekete geçerek, gerekli işlemleri yaptırmaya başladı.

Kusurlu Parçalar Ücretsiz Değiştirilecek

Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresi yaptığı açıklamada 19,5 binden fazla aracın kusurlu aksamlarının Fiat tarafından herhangi bir ücret alınmadan değiştirileceğini kaydetti. geri çağırmanın sadece Çin’i kapsadığının altı çizildi.

Fiat Chrysler, geri çağırma açıklaması sonrasında sessizliğini korudu. Tüketiciler ise markaya olan güvenlerinin sarsıldığını dile getirdi.