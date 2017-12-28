Aralık Ayı Ekonomik Güven Endeksi Açıklandı!

Aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi verileri açıklandı. Endeks değeri Kasım ayına kıyasla düştü. İşte detaylar…

Aralık Ayında Ekonomiye Güven Azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu her ay düzenli olarak araştırdığı Ekonomik Güven Endeksinin Aralık ayı sonuçlarını paylaştı. Endeks değerinin Aralık ayında, 2017’nin Kasımına göre düşüş yönlü hareket ettiği dikkatlerden kaçmadı.

TÜİK’in Aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi verilene göre, endeks değeri bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 oranında geriledi. Kasım ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi 97,9 olarak açıklanmıştı. Düşüş ardından bu değer 95 seviyesine geriledi.

Tüketicinin Güveni Düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre endeks değerindeki gerileme Tüketici Güven Endeksindeki düşüşten, hizmet sektörünün güven endeksindeki azalıştan ve imalat sanayii kapsayan endeks değerinin söz konusu ayda düşüş yönlü hareketlerinden kaynaklandı.

Ticaret Güven Endeksi Yükseldi

TÜİK’in yaptığı açıklamaya göre Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında geriledi. Düşüş ardından endeksin 65,1 olduğu belirlendi. Reel Kesimi kapsayan güven endeksi sonuçları da aşağı yönlü hareket ederek, 109,2 seviyesine indi. Aralık ayında düşüş sergileyen diğer bir endeksse Hizmet Sektörü Güven Endeksi oldu. Buna göre düşüş sonrasında endeks değeri 96,2 olarak ölçüldü. Aynı ayda inşaat sektörünü kapsayan endeks değeri de düşüşe ev sahipliği yapanlar arasında yer aldı. İnşaat Sektörü Güven Endeksi Aralık ayında 81,6 olarak kaydedildi. Aralık ayında tüm bu gelişmeler kayıt altına alınırken Ticaret Güven Endeksinde görülen değişiklik artış yönlü olarak tespit edildi. Buna göre TÜİK açıklamasında Ticaret Güven Endeksinin 100,6 seviyesine yükseldiğini ifade etti.