Avukatlık Ücretlerinde İndirim! Resmi Gazetede Yayımlandı!

Avukatlık ücretlerini kapsayan düzenlemeyi içeren tarife Resmi Gazetede yayımlandı. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan avukatlık ücretleri tarifesinde bazı indirimler söz konusu oldu.

Avukatlık Ücretlerine İlişkin Yapılan Değişiklik Resmi Gazetede Yayımlandı

Türkiye Barolar Birliği avukatlık ücretlerini yeniden düzenledi. Söz konusu düzenleme ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife’ başlığı altında yapıldı. Değişiklik ardından seri davaları kapsayan her dosyaların tam ücreti dahilindeki tarifede indirime gidildi. Tarifedeki indirim yüzde 10 oldu. Değişiklikle birlikte sulh hukuk mahkemeleri tarafından görülen davalarda tarifenin 850 TL’ye indirildiği gözlemlendi. Değişiklik öncesi tarife 990 TL’den uygulanmaktaydı.

Resmi Gazetede yayımlanan tarifeye göre, seri davalarda (15 dosyaya kadar) her dosyadan tam avukatlık ücreti alınacak. Yine seri davalar kapsamında (60 dosya) her dosyaya tam avukatlık ücretinin yüzde 60’lık bölümü hükmedilecek. 150 dosyaya kadar olan seri davalardaysa tam avukatlık ücretinin yüzde 50’si söz konusu olacak. Bu sayının üzerinde olan seri davaları kapsayan dosyalarda ise her dosyaya tam avukatlık ücretinin yüzde 30’luk bölümü ödenecek.

Duruşmalı davalarda belirlenen avukatlık ücretlerinin uygulanabilmesi için, bütün duruşmaların aynı gün içerisinde yapılması gerekecek. Bunun yanında diğer bir şartsa aynı mahkemede yapılması olarak belirtildi. Resmi Gazetede yayımlanan yeni tarifede ücretlere ilişkin tüm detaylar tek tek sıralanırken tarifede, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince sunulan hizmetlerdeki avukatlık ücretleri de yer aldı. Düzenleme sonrasında bu alandaki avukatlık ücretleri 3. bölüme göre belirlenecek denildi. Fakat 3. bölümdeki avukat ücretleri maktu ücretin altında olursa ücret 360 TL olarak uygulanacak. Söz konusu ücretlendirme sebze ve meyve mal hakem heyetlerinde de geçerli olacak.