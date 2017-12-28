28.12.2017 Borsa Güne Nasıl Başladı? En Çok Kazandıranlar!
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28.12.2017 Borsa Güne Nasıl Başladı? En Çok Kazandıranlar!


28.12.2017 Borsa Güne Nasıl Başladı? En Çok Kazandıranlar!
28.12.2017 Borsa Güne Nasıl Başladı? En Çok Kazandıranlar! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-28 Saat: 11:55:34
Anasayfa Borsa&Finans 28.12.2017 Borsa Güne Nasıl Başladı? En Çok Kazandıranlar!

Borsa İstanbul güne (28.12.2017) yükseliş yönlü bir başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi bugünün açılışında yüzde 0,32 oranında yükseldi. Endeksin açılış puanı 112.514,10 oldu.

Borsa İstanbul güne (28.12.2017) yükseliş yönlü bir başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi bugünün açılışında yüzde 0,32 oranında yükseldi. Endeksin açılış puanı 112.514,10 oldu.

BIST 100 Endeksi Açılışı 364,39 Puanlık Artışla Yaptı

BIST 100 endeksi bir günlük düşüş ardından yeniden yükselişe geçti. BIST 100 endeksi güne 364,39 puanlık artışla başladı. Bankacılık endeksindeki değer artışı yüzde 0,44 oldu. Yine gün açılışında holding endeksinde yüzde 0,09’luk artış gözlemlendi.

En Fazla Kazandıran Elektrik!

Sektörel endeks değerlerindeki değişim incelendiğinde ve bugünkü açılış dikkate alındığında, en çok kazandıran sektör elektrik oldu. Sektördeki kazanç yüzde 1,73 oranında arttı. Tüm sektörler yükseliş yönlü hareket ederken, borsada tek kaybettiren sektör deri ve tekstil olarak belirlendi. Söz konusu sektördeki gerileme yüzde 0,23 olarak ölçüldü.

BIST 100 Dünü Yüzde 0,13 Oranında Artışla Tamamladı

BIST 100 endeksi dünün açılışını düşüş yönlü olarak yapmıştı. Endeks değeri 111.445,86 puan seviyesine kadar gerilemişti. Düşüş sonrasında ise tepki alımları arttı ve BIST 100 yeniden yükselişe geçti. Endeks gün sonunda 112.149,71 puana ulaştı. Bu değer bir önceki günle karşılaştırıldığında BIST 100 Endeksinin yüzde 0,13’lük değer artışı kaydettiği görüldü.

Takip Edilecek Yurtiçi Gelişmeler

Analistlere göre piyasa bugün yurtiçinde açıklanacak olan Ekonomik Güven Endeksi verilerini takip edecek. Bunun yanında takip edilecek diğer bir açıklama ise Konut Fiyat Endeksi olacak.

Yurtdışında Takip Edilecek Konular

Yurtdışında takip edilecek konular ise ABD’nin işsizlik başvuruları sonuçlarıyla, toptan eşya stokları olarak kendini gösterecek.

Uzmanların BIST 100 endeksinden bugün beklediği gelişmelerse şöyle: Endeks değeri 112.500 puanın üstünde kalıcı olursa BIST 100, 113.400 sınırını zorlayacak. Hatta 114.000 puan dahi görülebilecek. Değerdeki hareketler düşüş yönlü olursa 111.000 seviyesi destek noktası olacak. 

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