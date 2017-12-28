Katı Yakıt Üretiminde Lider Linyit!

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin “Katı Yakıt İstatistikleri” sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2017 yılının Ekiminde en iyi performansı yakalayan katı yakıt linyit olarak kayda geçti.

En Çok Üretim Linyitte Yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekimde üretilen taşkömürü miktarı toplamda 92 bin 340 ton oldu. Linyit üretimi 6 milyon 878 bin 338 tonluk seviyeye yükseldi. Bu miktar katı yakıtlar içerisinde linyiti üretim şampiyonu yaptı. Türkiye aynı ayda 378 bin 430 tonluk taşkömürü koku üretti.

Teslim Edilen Linyit 6,5 Milyon Tonu Aştı

TÜİK’in açıklamasında üretim miktarları yanında teslimata ilişkin bilgilerde yer aldı. 2017 yılının Ekiminde teslim edilen taşkömürü miktarı 3 milyon 992 bin 290 tonu buldu. yine teslimat verileri baz alındığında teslimi gerçekleşen linyit 6 milyon 659 bin 443 tona kadar yükseldi. Katı yakıtlar dahilinde yer alan taşkömürü koku teslimatları 465 bin 468 ton olarak kayda geçti.

Üretim ve Teslimatta En Yüksek Oranı Linyit Yakaladı

Üretilen katı yakıtlarla teslim edilen miktarlar kıyaslandığında, en düşük verilerin taşkömüründe olduğu dikkatlerden kaçmadı. Bu yakıt türünde üretimin teslimatı karşılama oranı yüzde 2,3 gibi düşük bir seviyede gerçekleşti. En yüksek karşılama oranını linyit yakaladı. Buna göre üretimin teslimatı karşılama oranı linyitte yüzde 103,3’e kadar yükseldi. Taşkömürü kokundaki oransa yüzde 81,3 olarak ölçüldü.

Teslimatlar Termik Santrallerde Yoğunlaştı

Ekim ayında linyit ile taşkömürü teslimatlarının termik santrallerde yoğunlaştığını belirleyen Türkiye İstatistik Kurumu, taşkömüründeki teslimatın yüzde 42,6 gibi bir bölümünün termik santrallere yönelik olduğunu kaydetti. Yapılan açıklamaya göre taşkömürünün yüzde 12,5’lik bölümü kok tesislerine aktarıldı. Demir çelik dışındaki sanayiye teslim edilen taşkömürü toplamın yüzde 4,2’sine denk geldi.

Linyit teslimatları incelendiğinde termik santraller toplamdan yüzde 86,5’lik pay aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre teslimatın yüzde 8,4’lük kısmı sanayiye ( Demir çelik sanayi hariç) yapıldı.

Teslimat bilgileri paylaşılan taşkömürü konunun yüzde 93,1’lik bölümünü ise demir çelik sanayi aldı.