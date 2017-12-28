İsrailli İlaç Devi Kan Kaybediyor!

İsrailli ilaç firması Teva, mali krizle karşı karşıya kaldı. İddialara göre ilaç devi şirket küçülmeye gidecek ve binlerce çalışanını kapının önüne koyacak!

Teva Fabrikalarını Kapatacak, Çalışan Sayısını Azaltacak!

İsrail merkezli olarak üretim yapmakta olan Teva, alınan bilgilere göre personel sayısını azaltmayı planlıyor. Şirketin mali sorunları özellikle son zamanlarda hat safhaya yükselirken, bazı fabrikaların kapısına da kilit vurulacak. Kapanacak üretim merkezleri arasında Kudüs’te faaliyet gösteren fabrikalarında olacağı kaydedildi.

Piyasa Değeri Son Bir Yılda 20 Milyar Dolar Geriledi

İlaç sektöründe dünya markası olmayı başaran şirketteki çöküş yönetime doğru isimlerin getirilmemesiyle başladı. Bu yanlış kararlara, ilaç sektöründeki değişimlerde eklenince Teva’nın düşüşü kaçınılmaz oldu. Şirketin piyasa değeri 40 milyar doların üzerinde olduğu ifade edilirken, Teva’nın geçen bir yıldaki değer kaybı 20 milyar doları buldu.

43 Bin Çalışandan 14 Bini İşten Çıkarılacak

Bir gazetede çıkan habere göre Teva’nın küresel arenada toplamdaki çalışan sayısı 43 bin civarında seyrediyor. Yine gazetedeki haberde, bu çalışanların en az 14 bininin işten çıkarılacağı belirtildi. 14 bin çalışanın 1.700’ünün İsrail’deki üretim merkezlerinde çalışan personelden olacağı belirtildi. İddialara göre İsrailli ilaç devi bazı fabrikalarını da kapatmayı planlıyor. Bazı üretim merkezlerini ise satarak nakit akışı sağlamayı hedefliyor. Bunların yanından Teva cephesinden gelen bilgilere göre şirket, hissedarların temettülerini durdurdu. Bunun yanında personele aktarılan primlere de şimdilik ödenmiyor. Şirketin borcunun 35 milyar doları bulduğu kaydedilirken, maliyetlerin düşürülmesi konusunda önemli adımların atılması gerektiğine işaret ediliyor.

Tek Çare Maliyetleri Azaltmak

Şirkete yakın isimler Teva’nın finans sorununun büyük olduğuna dikkat çekerken, bankalarla ve yatırımcılarla pazarlık yapılmasının şart olduğunu ifade ediyor. Bu durumda büyümenin söz konusu dahi olmadığını belirten uzmanlar, tek çarenin maliyetleri düşürmekten geçtiğini aktarıyor.