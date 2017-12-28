Canon Europe İle Oce CrysalPoint'in 10000 Adımı

İstanbul, 28 Aralık 2017 – Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri Canon Europe, geniş format yazıcılarında önemli bir kilometre taşına ulaştı: Dünya genelinde 10.000’inci Océ CrystalPoint makinesi kuruldu...

2008 yılında çok yönlü ve üretken geniş format yazıcı ailesi olarak grafik ve tasarım sektörünün hizmetine sunulan Océ CrystalPoint, 10. yılına bir kala, dünya genelinde 10.000’inci makinesini kurmanın gururunu yaşıyor.

Canon’un mürekkep püskürtmeli ve tonerli teknolojisi Océ CrystalPoint’in kullanıldığı Océ ColorWave portföyü, mürekkep püskürtmeli ve tonerli sistemlerin her ikisinin de en iyi özelliklerine sahip olduğundan, kaplanmamış ve geri dönüştürülmüş kağıtlar gibi ekonomik ortamlarda bile net, yüksek kaliteli, su geçirmez renkli ve siyah beyaz baskılar alabiliyor.

Bu teknoloji, CAD çizimler, haritalar ve posterler de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için ideal. Sağlam ve anında kuruyan baskılar kısa süreli dış mekân kullanımlarına mükemmel uyum gösteriyor.

Yazıcılarda Üçüncü Dalga

Portföyün öne çıkan Océ CrystalPoint temelli Océ ColorWave 500 ve 700 ürünleri, üçüncü kuşak yazıcı ailesinin üyeleri arasında yer alıyor. Çok çeşitli ve yüksek kalite gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanan bu ürünler, baskı hizmeti sağlayıcılarını, şirket içi veya uzak çalışma gruplarını ve merkezi baskı odalarını da destekliyorlar.

Océ ColorWave 500, imalat, mimari, inşaat, tasarım ve reprografi sektörlerindeki CAD, harita ve üretim uygulamalarını en üst seviyeye taşırken, Océ ColorWave 700 ise, yüksek baskı hacimlerine gereksinimi olan reprografi, tabela ve teşhir baskısı sağlayıcıları, perakende, konaklama, POS, eğitim ve kamu gibi sektörlerdeki kurum içi baskı uygulamalarına hizmet veriyor.

Her iki yazıcı da, bulut entegrasyonu, çoklu kullanıcı desteği, güvenli iş akışı, opsiyonel yerleşik tarayıcı ve çok çeşitli entegre çıkış seçeneklerine sahip. Océ ColorWave 500 ve 700’ün çok rulolu kurulumu, birçok farklı işin, arada rulo yükleme veya boşaltmayı gerektirmeden, yürütülebilmesini sağlıyor. Kullanışlı Océ ClearConnect yazılım paketi ise belgelerinizi gereksiniminiz olduğu yer ve zamanda elde etmenizi kolaylaştırıyor.

Océ CrystalPoint Nasıl Çalışır?

Çok iyi tanınan Océ TonerPearls tonerinin kullanıldığı Océ CrystalPoint teknolojisi, temiz bir sistem elde etmek için hava kirlenmesi riski olmayan ”Katı Giriş–Katı Çıkış” ilkesine dayanarak çalışıyor. TonerPearls’ün şeffaf kartuşları ile her renk tonerin sistemde kalan seviyesini görebiliyorsunuz. Océ TonerPearls sisteme verilir verilmez ısıtılıp jel haline geliyor. Bu jel, ardından görüntüleme cihazları tarafından ortamın üstüne fışkırtılıyor. Jel damlacıkları en yüksek hassasiyetle konumlanıyor ve şekillerini geri dönüştürülmüş kağıtta bile koruyorlar. Bu işlem, net baskı kalitesini tüylenme olmadan sağlıyor.

Océ CrystalPoint teknolojisi, bugün, yani 10. yıldönümüne bir yıl kala, en yeni Océ ColorWave ürünlerinin çekirdeğinde kullanılıyor.

Geldikleri teknolojik seviyeyi “Müşterilerin dış mekânlarda anında kuruyan, hemen kullanılabilen baskılardan yararlanmaları sağlıyor” şeklinde açıklayan Canon Europe Endüstriyel ve Üretim Çözümleri, AEC&M ve TDS Direktörü Carel Raijmakers, başarıyı “Océ CrystalPoint teknolojisi, müşterilerimizin olağanüstü bir yaratıcı uygulama sunabilmelerini desteklemek üzere tasarlandı. Müşterilerin uygulama kapasitelerini daha da geliştiren ColorWave yazıcı serisinin son on yıldaki büyük başarısını görmek çok güzel...”