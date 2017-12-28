Dijital Ambargoya Yerli Çözüm Önerisi

Yazılım şirketlerinin İran ambargosu her ne kadar tüm dünya ülkeleri için geçerli olsa da bu durumun en çok Türkiye’yi etkileyeceği gündemde. Yazılımların şirketlerin en önemli bilgilerini içinde barındırdığını belirten CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, “Bugün yabancı yazılım firmalarının şirketlere uyguladığı dijital ambargo, yerli yazılımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yıllardır bıkmadan usanmadan evinizin anahtarı başkasında olmasın siz de olsun diye anlattık. Anahtarın başkasında olmasının hem şirketlere hem de Türkiye’ye nasıl bir zarar verebileceğini bugün yaşanılan ambargoyla görmüş olduk” dedi.

“Hangi Ülkeye İhracat Yapacağınıza Yazılım Firması Karar Veremez”

Yurt dışı kaynaklı şirketlerin elinde olmasının ülkemiz açısından yarattığı tehlikenin önemle altını çizen Recep Palamut, “Yerli olmayan yazılım şirketlerine uygulanmayan vergiler yüzünden ülkemiz her yıl 1,2 milyar TL vergi kaybı yaşıyor. Bugün rakamlara baktığımızda Türkiye’nin 30 milyar TL’lik ihracat hedefi var. Yazılım firması, bir firmanın nereye ihracat yapacağı konusunda karar mercii değildir” dedi.

Yazılım ve ekonomi olarak dışa bağımlılığımızı olabildiğince azaltmamız gereken bir dönemdeyiz diyen Palamut sözlerine şu şekilde devam etti; “Ülke olarak artık yazılım sektörümüz ve özellikle Türk yazılımcıları dünya sıralamasına girebilecek durumdayken, yerli olmayan yazılım firmalarından hizmet almak ülkemiz ekonomisi açısından, özellikle bu dönemlerde sorgulamamız gereken bir durumdur. Türk sanayisi başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları bu konuda daha hassas olmalılar.“

“ERP Kullanımı Verimliliği Doğrudan Etkiliyor”

Türkiye’de 40 bin tane KOBİ ve KOBİ üstü şirket olduğunu ve bunların sadece yüzde 17’sinin ERP ile tanıştığını söyleyen Palamut; “Şirketler ERP kullanımı sonrası yüzde 20-25 bandında verimlilik sağlıyor. Bu verimlilik hem şirketlere hem de Türkiye’ye katma değer yaratıyor. Bunun farkında olmak, ihtiyaçları belirlemek ve doğru yatırım yapmak gerekiyor. Şirket ve ülke menfaatine doğrudan etki eden bu yazılımlar lüksten çok ihtiyaç konumunda. Bugün bile hiçbir kayıt tutmamış, ERP’den yararlanmayan holdingler var. Risk almak istemiyorlar, sadece yama yaparak ilerliyorlar. Bu virajı dikkatli ve hızlı dönemeyen şirketlerin çoğu ya batacak ya bitecek. İnternetten alışveriş, sipariş, jenerasyon değişikliği nedeniyle bambaşka bir dönem yaşıyoruz artık. Bizim bunları Türkiye’ye ve KOBİ’lere anlatmamız lazım” dedi.