Radore Üniversite Öğrencilerine Veri Merkezini Tanıştırdı

Radore Veri Merkezi, bilgi teknolojileri sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilerin sayısını artırmak ve veri merkezini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla 2017 yılında 150’ye yakın öğrenciyi ağırladı.

Aralarında Aydın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Kulübü, İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü, Kocaeli Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Kulübü (BİTEK), PlatoAkademi ve Wissen Akademie’nin bulunduğu eğitim kurumlarından öğrenciler, yaptıkları veri merkezi ziyaretinde çalışma ortamını gözlemlemenin yanı sıra bilgi teknolojileri hakkında detaylı bilgiler aldılar.

2018 yılında da gençlere veri merkezi teknolojileriyle ilgili birikimlerini aktarmaya devam edeceklerini belirten Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Sektör için yetiştirmeyi planladığımız insan kaynağını oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz bu gezilerde, üniversite öğrencilerinin ilgisini veri merkezi alanına çekmeye çalışıyoruz. İşi mutfağında öğrenmeleri için öğrencilerin ve teknolojiyle ilgisi olan tüm gençlerin bu gibi etkinliklere katılmasına büyük önem veriyoruz. Bu tip etkinliklerin gençlerin hem kariyer ve gelecek planlaması aşamasında hem de bilgi birikimini geliştirmeleri açısından oldukça faydalı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Radore’nin uzman ekibiyle birlikte veri merkezini yıl boyu gezen öğrenciler, dijital verilerin korunduğu bu özel yapıların hayati rolü ve veri güvenliği hakkında birçok bilgi edindiler.

Girişimcilik ve Teknolojik Trendler Öğrencilerin İlgisini Çekti

Yıl boyunca Radore Veri Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler, kariyer planlaması, girişimcilik ve teknolojik trendlerle ilgili keyifli ve bilgilendirici sohbetler gerçekleştirdiler. Özellikle teknoloji alanında çalışacak gençlerin özgeçmişlerini oluştururken nelere dikkat etmesi gerektiği, iş hayatına hazırlanırken bilgi birikimlerini geliştirmek ve kendilerini hazırlamak için ne gibi adımlar atmaları gerektiği konusunda bilgiler aldılar.