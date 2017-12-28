Daikin Hoval Kazanları İle Türk Pazarında Adından Söz Ettirecek

Sahip olduğu geniş ürün gamı ile bireyselden endüstriyel çözümlere kadar tüm iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılayan Daikin, işbirliği yaptığı güçlü markalar ile de kullanıcısına yüksek verimlilik ve konfor alternatifleri sunuyor. Isıtma sezonunun başlamasıyla birlikte, segmentinin en küçük hacimli cihazı Daikin Premix Tam Yoğuşmalı Kombi’yi tanıtarak bu pazardaki hedeflerini büyüten, hemen ardından tam yoğuşmalı kombi ile entegre bir şekilde çalışan Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası ile ürün gamına yenilikçi ürünler eklemeye devam eden Daikin, işbirliği yaptığı öncü markalar ile de bu iddiasını güçlendiriyor.

İklimlendirme sektörünün dünya devi Daikin, Türkiye’de soğutma sektöründe yakaladığı başarıyı Hoval kazanları ile merkezi ısıtma sektöründe de yayarak, Türkiye’deki ısıtma pazarında güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Daikin Türkiye, enerji tasarrufu ve çevrenin korunmasını temel alarak, İngiltere, İtalya, Avusturya ve Slovakya’daki fabrikalarında ileri teknolojiyle üretim yapan Hoval ile 11 yıldır işbirliğini sürdürüyor. Türkiye ısıtma pazarında iddialı bir çıkış yapan Daikin, Hoval'in farklı teknolojileri ve sistem çözümleri ile merkezi ısıtma pazarında önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Daikin Türkiye’nin satış portföyünde Hoval’in duvar tipi yoğuşmalı kazanları, entegre brülörlü yer tipi yoğuşmalı kazanları, çelik kazanları, endüstriyel büyük kapasiteli sıcak su kazanları, boylerleri ve hava apareyleri yer alıyor.

Kraliçenin Sarayından Lüks Otellere

Lihtenştayn’da 1932 yılında kurulan Hoval, bugün dört ayrı ülkede üretim yapıyor. Dünyanın önde gelen kazan üreticilerinden biri olarak, Lihtenştayn’ın yanı sıra İngiltere, Avusturya ve Slovakya’da fabrikaları bulunan Hoval, 50 ülkede pazarlama ve satış faaliyetleri yürütüyor. Hoval kazanları, üstün özellikleri nedeniyle başta dünyanın en önemli tarihi yapılarından Buckingham Sarayı olmak üzere, İngiltere'nin ünlü tiyatro ve sanat merkezi National Theatre ve Wembley Stadyumu gibi seçkin projelerin tercih ettiği marka olarak tanınıyor. Bunun yanı sıra dünyadaki pek çok büyük üretim tesisinin, lüks otelin de tercihi olan Hoval, Türkiye’de ise Hilton İstanbul Bomonti Hotel, Four Seasons Bosphorus Hotel, Forum Bayrampaşa AVM, Özyeğin Üniversitesi ve Istanbloom Rezidans gibi çok sayıda önemli yapıya hizmet veriyor. Daikin, Türkiye’nin dışında, Kuzey Irak, Azerbaycan, Türkmenistan gibi farklı ülkelerde de Hoval ürünlerinin satışını yapıyor. Böylece Daikin, Hoval ile dünyanın farklı ülkelerinde de geniş bir coğrafyada hizmet sunuyor.

Farklı Kazan Teknolojileri, Kompakt Dizayn

Yüksek verimli ve uzun ömürlü olmaları ve yaygın teknik destek nedeniyle Hoval ürünleri hastane, otel, alışveriş merkezi, konut ve ofis projeleri tarafından tercih ediliyor. Özellikle, "Yeşil Bina Sertifikasyon" sistemleri Leed ve Breeam gibi yeşil bina sertifikası almak isteyen projelerde Hoval ürünleri önemli avantajlar sunuyor. Daikin Türkiye, fabrika projelerinde hava apareyleri ile de öne çıkan Hoval ürünleriyle, müşterilerine sunduğu komple sistem çözümü ile farklı avantajlar sağlıyor.

Hoval kazanları dünyada özellikle farklı kazan teknolojileri, kompakt dizaynları, yüksek su hacimleri, uzun ömürlü olması, patentli aluFer eşanjör yapısı, yüksek verimleri, kazan kontrol sistemleri, düşük nitrik oksit (NOx) ve karbonmonoksit (CO) salınımları ve yeşil binalarda kullanılmaya uygun özellikleri ile tanınıyor. Hoval ürünleri, yüksek teknolojili ve uzun ömürlü olmasının yanında Hoval’in verdiği sistem mühendisliği hizmeti nedeniyle seçkin projelerde tercih ediliyor. Kazan satışının yanında, yaygın eğitim çalışmalarıyla uzmanlar yetiştiren Daikin Türkiye, geniş uzman kadrosuyla tesisatla ilgili mühendislik hizmeti de veriyor.