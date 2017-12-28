Ünlü Fast Food Devi 2018'de Bitcoin'le Ödeme Alacak

Dijital alandan yavaş yavaş gündelik hayatımızın içerisine giriş yapan sanal para birimi Bitcoin için Türkiye'de bulunan bir fast food devi adım attı. Son zamanlarda fiyatlarında yaşanılan iniş ve çıkışlarla gündemden düşmeyen Bitcoin, Türkiye'de tanıdık bir fast food markası için ödeme aracı haline getirildi.

2018 senesinde faaliyete geçecek uygulamayla KasapDöner isimli firma Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini belirtti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan KasapDöner'in Genel Müdür görevini üstlenen Bahar Özürün, şirketin gerçekleştirmiş olduğu hamleye yönelik, teknolojinin yakından takipçisi konumunda bulunduklarını dile getirdi.

Teknoloji Gündelik Yaşama Dahil Ediliyor

iPad'lerin ilk çıkış yaptığı günlerde şubelerinde iPad yer aldığını söyleyen Özürün, şimdi teknolojiyi gündelik yaşama daha çok dahil ederek sanal para birimi Bitcoin ile ödeme kabul ettiklerini aktardı. Bitcoin ile ödeme sistemini halihazırdaki tüm şubelerinde kullanacaklarından bahseden Özürün, Bitcoin ile ödeme sisteminin KasapDöner ile ilk defa bir döner zinciri içerisinde yer alacağına vurgu yaptı.

Bitcoin'in enflasyon riskinin düşük olduğunu, kullanımının kolay olduğunu ve para transfler işlemlerinin güvenilir bir biçimde yapıldığını aktaran Özürün, Bitcoin ile ödeme sistemi uygulamasına geçtiklerinden dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Bitcoin Nasıl Kullanılır?

Bitcoin kullanabilmek adına kişilerin sanal cüzdana sahip olmaları gerekiyor. Söz konusu sanal cüzdanın cep telefonu ve bilgisiyar gibi tüm teknolojik aletlerde kullanımı bulunuyor. İnternet sitesi üzerinden sanal cüzdan oluşturan kullanıcılar, bu sayede hem dijital para alımı yapıp hem de dijital para gönderimi sağlayarak alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.