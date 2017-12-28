Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren O Süre Uzatıldı!

BDDK Başkanı olarak görev yapan Mehmet Ali Akben, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak kredi kartında internetten alışveriş için kart hamilinden onay alma sürecinin 31 Ocak 2018 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. Akben açıklamasında, banka kartlarının ve kredi kartlarının internet alışverişinde kullanılabilmesi adına kart sahibinden onay alınması koşulu getirildiğini ve bu kararın 16 şubat tarihinde kurul tarafından alındığını hatırlattı.

Kart Sahibi İstemedikçe Kartlar Alışverişe Kapalı Kalacak

İnternet üzerinden alışverişlerini gerçekleştiren vatandaşların dolandırıcılar tarafından mağdur edilmesini engellemek adına gelen talepler ve şikayetler neticesinde bu tarz bir kararın alındığına değinen Akben, bu kapsamda kuralın, kart sahibi istemediği sürece internet üstünden kartın alışverişlere kapalı olması olduğunu dile getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak önceliklerinin arasında kart sahiplerini çeşitli mağduriyetlere karşı korumak olduğunu işaret eden Akben, ayrıca vatandaşların dolandırılmasının önüne geçmek ve siber saldırılara yönelik tedbirler almak olduğunun da öncelik arasında yer aldığını belirtti.

Bankaların çeşitli kanallar aracılığıyla müşterilere ulaşmaya çalıştıklarını fakat bazı sorunlar sebebiyle müşterilere ulaşılmasında bir takım sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Akben, internet alışverişlerindeki onay sürelerinin 17 Ağustos tarihinde bitmesinin planlandığını fakat daha sonra bu tarihin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını söyledi.

Süre 31 Ocak 2018'e Uzatıldı

Akben, sene sonunda gerçekleşen harcamaların yoğunlaştığını ve bundan dolayı banka sistemlerinin entegrasyonunda bir sorun yaşanmaması adına söz konusu sürenin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını ifade etti.

Kartlar İnternet Üzerinden Alışverişe Nasıl Açılır?

Vatandaşların kartlarla internet üzerinden alışveriş gerçekleştirebilmeleri için üç yol bulunuyor. Kullanıcılar bankaların mobil uygulamalarını kullanarak ayarlar kısmından internet alışverişlerini aktif edebildiği gibi, bahsi geçen onayı şubelerden veya telefonda arama yapıp, sms atarak da sağlayabiliyorlar.