Çiftlik Bank'ın Kurucusu Hisselerini Devredip Ayrıldı!
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Çiftlik Bank'ın Kurucusu Hisselerini Devredip Ayrıldı!


Çiftlik Bank'ın Kurucusu Hisselerini Devredip Ayrıldı!
Çiftlik Bank'ın Kurucusu Hisselerini Devredip Ayrıldı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-28 Saat: 14:44:38
Anasayfa Eko Gündem Çiftlik Bank'ın Kurucusu Hisselerini Devredip Ayrıldı!

Son günlerin sık konuşulan konularından biri olan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın hisselerini devrettiği ortaya çıktı.

Umut tacirliği yapılarak binlerce kişinin para yatırması sağlanılan sanal çiftlik oyunu Çiftlik Bank'ta sular durulmuyor. İki bakanlık tarafından suç duyurusu gerçekleştirilerek, hakkında inceleme başlatılan Çiftlik Bank'ın 25 yaşında olan kurucusu Mehmet Aydın, sessiz bir şekilde şirkette bulunan hisselerinin devrini gerçekleştirerek kayıplara karıştı. 

Kurulan sanal sistem üzerinden yüksek kar vadederek üyelerden para toplayan söz konusu şirketin merkezinin Bursa'da yer aldığı bilinirken, şirket 23 Ekim tarihinde merkezini İstanbul'a taşımıştı. Kurucu konumunda bulunan 25 yaşındaki Mehmet Aydın'ın 15 milyon TL'den oluşan sermayeye tek başına sahip olduğu ortaya çıkmıştı. 

Hisselerin Devri Gerçekleşti

22 Aralık tarihinde kurucu Mehmet Aydın'ın sahip olduğu hisseleri ise Fame Game Hayvancılık Sanayi adındaki şirkete devrettiği ifade edilirken, devir işlemine yönelik haber Ticaret Sicil Gazetesi'nde bugün yayımlandı. Hisseleri alan söz konusu şirketin sahibi Kıbrıs Merkezli Famegame Software LTD olarak belirtilirken, Aydın'ın hisse devrinden sonra yönetici müdürlüğünün de bitmiş olduğu ifade edildi.

Türkiye'deki Şirketin Toplam Sermayesi 200 Bin TL

Operasyon gerçekleştirilen Çiftlik Bank'ın asıl sahibinin resmi kayıtlar baz alındığında Famegame Sofware LTD olarak gözlemlendiği işaret edilirken, bu şirketin toplam sermayesinin 10 bin TL olduğu vurgulandı. Kıbrıs'ta merkezi olan bu firmanın, Türkiye'de bulunan şirketinin sermayesinin ise 200 milyon liradan oluştuğu belirtildi.

Bakanlık İncelemeleri Devam Ediyor

Öte yandan bakanlık tarafından başlatılan incelemelerin yetkililerce sürdüğü söylenirken, bahsi geçen incelemelerde iki ortak firmanın daha ortaya çıktığı ve iddia edilen toplam 80 adet şarküteri hakkında da araştırmanın devam ettiği belirtildi. 

Çiftlik Bank Mehmet Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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