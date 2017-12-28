Varto'da Kurduğu Besi Çiftliğiyle Bölgenin Et İhtiyacını Karşılıyor

Muş'a bağlı Varto ilçesinde yaşamını sürdüren Memduh Kapçın, aldığı devlet desteği sayesinde besi çiftliği kurarak bölgedeki et gereksiniminin büyük bölümünü karşılıyor. 5 sene önce besi çiftliği projesi hazırlayan ve hazırlamış olduğu bu projeyi TKDK'ya sunan Kapçın'ın projesinin kabul edilmesi üzerine 2 milyon TL hibe verildi.

Aldığı hibeyle toplam 14 bin 500 metrekare alana besi çiftliği kurulumu gerçekleştien Kapçın, senelik bazda ortalama 400 büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak, bahsi geçen hayvanları çevrede bulunan illere ve ilçelere satıyor.

Çiftlik Yüzde 65 Devlet Desteğiyle Kuruldu

Basın mensuplarıyla görüşme gerçekleştiren Kapçın, açıklamalarda bulunarak 2013 senesinde yüzde 65 oranında devlet desteğiyle kurduğu çiftliği faaliyete geçirdiğini belirtti. Çiftliği açtıktan sonra dahi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun sürekli yanlarında yer aldığına değinen Kapçın, ilk senelerde zorluk çektiğini fakat sorunları kısa sürede aştığını belirtti.

Kurduğu çiftlikle diğer girişimcilere de örnek olduğundan bahseden Kapçın, bu doğrultuda bölge genelinde beş adet işletmenin açıldığını da vurguladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bölgenin değişim ve gelişim gösterdiğine dikkatleri çeken Kapçın, bölge genelinde istihdam ve para sirkülasyonu oluştuğunu belirtti.

Çiftçiye Son 2 Yılda Yaklaşık 10 Milyon Lira Destek

Kaymakam olarak görev yapan Mehmet Nuri Çetin ise konu hakkında açıklamalarda bulunarak son 2 sene içerisinde çiftçiye yaklaşık 10 milyon TL destek verildiğini ifade etti. Kapçın'ın kurduğu besi çiftliği hakkında değerlendirmeler yapan Çetin, Kapçın'ın iki milyon TL hibe aldığını ve ciddi anlamda üretimler gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.