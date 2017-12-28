Bitcoin Kasapdöner'de Kullanılmaya Başlanacak
Advert Advert Advert


Bitcoin Kasapdöner'de Kullanılmaya Başlanacak


Bitcoin Kasapdöner'de Kullanılmaya Başlanacak
Bitcoin Kasapdöner'de Kullanılmaya Başlanacak Elif İşçi - Tarih: 2017-12-28 Saat: 15:31:32
Anasayfa Şirketler Bitcoin Kasapdöner'de Kullanılmaya Başlanacak

Dünyayı etkisi altına alan sanal para birimi Bitcoin son dönemlerde etkisini artırmaya devam ediyor. Kasapdöner tarafından ilk kez Türkiye'de kullanılması bekleniyor.

Türkiye’nin hızla büyüyen ve teknolojiyi yakından takip eden döner markası KasapDöner sektörde bir ilke daha imza atıyor. KasapDöner, dijital para birimi olan ‘Bitcoin’ ile ödemeuygulamasını 2018 yılında tüm şubelerinde kullanıma açıyor.

KasapDöner Genel Müdürü Bahar Özürün, KasapDöner olarak yıllardır et ve döner alanında en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade ederek, ‘’Bunun yanında teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. iPadlar ilk çıktığında tüm şubelerimizde iPad vardı. Şimdi ise dijital para birimi Bitcoin’i tüm şubelerimizde kullanarak isteyen misafirlerimizin ödemelerini bu yol ile yapmalarını sağlayacağız’’ dedi.

Dijital para birimi Bitcoin’un ilk defa KasapDöner ile bir döner zincirinde yer alacağını ifade eden Özürün, ‘’Enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz’’ açıklamasını yaptı.

Bitcoin Nasıl Kullanılır

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yok. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile dijital para alabilir, gönderebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılır. Bitcoin’ler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece el değiştiren Bitcoin’ler bir kereden fazla kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.

bitcoin ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren O Süre Uzatıldı!
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren O Süre Uzatıldı!
Lojman Kiralarına Zam Geldi! Yeni Kiralar Ne Kadar?
Lojman Kiralarına Zam Geldi! Yeni Kiralar Ne Kadar?