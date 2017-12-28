Tab Gıda Nişantaşı'na Çıkarma Yaptı
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Tab Gıda Nişantaşı'na Çıkarma Yaptı


Tab Gıda Nişantaşı'na Çıkarma Yaptı
Tab Gıda Nişantaşı'na Çıkarma Yaptı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-28 Saat: 15:34:11
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Hızlı servis sistemi ve restoranları ile dikkat çeken Tab Gıda Nişantaşı'nda hizmete girdi. Burger King, Arbys ve Popeyes markalarını taşıdı.

Türkiye genelinde 70’ten fazla ilde 1.000’den fazla restorana ulaşan ve 23 yıllık tecrübesiyle hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri olan TAB Gıda, dünyaca ünlü markaları Burger King®, Popeyes® ve Arby’s® ile Nişantaşı Rumeli Caddesi’ndemüşterilerinin damak zevkine uygun, kaliteli ve özel menüleriyle hizmet vermeye başladı.

Üçü Bir Arada: Burger King, Popeyes ve Arby’s

İstanbul’un gözde mekanlarından olan Nişantaşı Rumeli Caddesinde TAB Gıda’nın Burger King restoranı bulunuyordu. Yoğun ilgi gören restoranın yanına grubun diğer iki markası olan Popeyes ve Arby’s’i de katan TAB Gıda, böylece müşterilerine dünyaca ünlü üç markasının kaliteli ve seçkin menülerini aynı lokasyonda ve alternatifli olarak sunma imkanı sağladı.

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