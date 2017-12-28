Abraaj Group Türk Firması Sanovel'e Yatırım Yapacak

Gelişmekte olan ülkelerde şirketleri satın alan en büyük kurumların arasında bulunan Abraaj Group, alınan bilgiler doğrultusunda ilaç şirketi olan Sanovel'e yatırım gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Dünya genelinde 13.6 milyar dolar değerinde varlık yönetimi gerçekleştiren ve merkezi Dubai'de bulunan Abraaj Group'un, Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret üzerinden azınlık hissesi alımı yapmayı amaçladığını ifade eden kaynaklar, yapılan görüşmelerin henüz ilk aşamada bulunduğunu aktaardı. Görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılıp varılamayacağının henüz net bir sonucu olmadığının altını çizdiler.

Senelik 300 Milyon Kutu İlaç Kapasitesi

Astıma, enfeksiyona yönelik antibiyotik gibi ilaç üretimi gerçekleştiren Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret'de Ahmet Toksöz'ün ve Zafer Toksöz'ün eşit oranda hissesi bulunduğu belirtiliyor. Şirketin resmi internet sitesi üzerinde yer verilen bilgiler doğrultusunda senelik bazda 300 milyon kutu ilaç kapasitesine sahip olan Sanovel, ülkede en büyük on ilaç üreticisi konumunda bulunuyor.

2016 senesinde kapatılmış olan toplam 536 milyon dolardan oluşan fon üzerinden Türkiye'ye yatırım gerçekleştiren Abraaj Group ayrıca yine bu sene içerisinde Netlog'un yüzde 21 oranındaki hissesini satın aldığı duyurulmuştu. Abraaj Group'un yönetiminde olan Anadolu Girişim Sermayesi Fonu'da online seyahat şirketi konumunda bulunan Biletal'dan azınlık hissesi satın almıştı.

Resmi Açıklama Yok

Öte yandan Abraaj Group'un elde edilen bilgiler doğrultusunda KFC'nin bölge opeasyonlarını da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Brands'tan satın alacağı ifade ediliyor. Abraaj Group'tan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sanovel'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Zafer Toksöz ise görüş taleplerine henüz bir dönüş sağlamadı.