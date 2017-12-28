WOWWO İle Kolay Araç Sahibi Olun!

Wowwo, araç sahibi olmak isteyenleri araçlarla bir araya getiren bir sistem. Wowwo, 2. el araçları %30 peşin, 36 ay vadeli, şirket bünyesinde senetle satarak araç sahibi olmayı hayal bile edemeyenlere önemli bir olanak tanıyor. Wowwo, kendi Showroom’larındaki araçları ve üye galerilerinin araçlarını wowwo.com internet sitesinde teşhir etmekte. wowwo.com’da 14.000’den fazla araç stoğu bulunuyor. Bu araçların %95’i üye galerilere ait. Dolayısıyla Wowwo, araç finansmanı maliyetine katlanmadan müşterilerine her marka ve model aracı sunabiliyor. Firmanın internet sitesi, günlük 50 binden fazla tekil ziyaretçi almakta.

Wowwo sisteminin dünyada bir ilki teşkil ettiğini ifade eden Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, sistemin Türkiye’ye bir başka ülkeden esinlenilerek getirilmediğini ifade etti. Engin Yeşil, “İlerleyen dönemlerde ABD ve diğer ülkeler Wowwo ile aynı formatta araç satışı hizmeti vermeye başlamayı planlıyor” vurgusunda bulundu. Türkiye’nin en köklü ve binlerce kişiye istihdam sağlayan dev Holdinglerinden biri olan Yeşil Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ayrıca vatandaşların zorlu finansman koşulları nedeniyle hayallerine ulaşmakta zorlandıklarını belirtti. Senetle otomobil satışı yaparak bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeşil, “Senetle otomotiv satışı yaptığımız wowwo.com hızla büyüyor. 1948 yılından bu yana birçok ilke imza atmış olan Yeşil Holding olarak vatandaşlarımıza senetle araç satın alma fırsatı sunduk. Kısa sürede ulaşılan satış adetleri ve ciro, doğru bir adım attığımızın kanıtı. Öz sermayemizle halkımızın hayallerine ulaşmalarına yardımcı olabildiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu modeli Yeşil GYO projelerinde de uygulamış ve başarılı olmuştuk. Wowwo.com ailesi bayileri ve müşterileriyle artık büyük bir aile ve bundan son derece memnunuz” dedi.

Müşteri Memnuniyeti Operasyonun Kalbinde Yer Alıyor!

Wowwo’yu farklı kılan faktörlerden biri de müşteri memnuniyetine verdiği önem. Wowwo CRM; müşteri ilişkileri yönetimini, satış ve pazarlamasını ele alan bir iletişim merkezi olarak hizmet veriyor, her gün 1500’den fazla çağrı karşılıyor. Wowwo CRM bünyesinde 60 kişilik bir Call Center ekibi bulunuyor. Wowwo Galeri Satış Destek uzmanları ise galerilerden gelen müşterilere destek verip sistem üzerinden onay ve evrak kontrollerini gerçekleştiriyor.

İstanbul Topkapı’da bulunan Wowwo Showroom, 2017 yılı Haziran ayından bu yana hizmet veriyor. Kapalı 18 bin m2 alanda 800 araç kapasiteli Wowwo Showroom’da müşteriler; peşin, banka kredili ya da senetle 2.el araç sahibi olabiliyor. Ayrıca takas işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Wowwo Ankara Showroom, 2017 yılı Temmuz ayında Ankara Otonomi’de hizmete girdi. Galeri portföyü 1800 m²kapalı,7000 m² açık alanda sergileniyor.

Wowwo Showroom İzmir Otokent, Ekim 2017’de, Antalya Showroom ise Aralık 2017’de hizmete girdi. Wowwo Showroom Tuzla ise 6.000 m²kapalı ve açık alan ile Mart 2018’de Tuzla’da faaliyete başlayacak. Bursa, Samsun, Adana gibi şehirlerde de Showroom’lar açılması planlanıyor.

Sistemin Banka Kredisine Göre Avantajları