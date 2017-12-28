Auto King 2018 Yılında Yeni Yatırımlara Hazırlanıyor
Advert Advert Advert


Auto King 2018 Yılında Yeni Yatırımlara Hazırlanıyor


Auto King 2018 Yılında Yeni Yatırımlara Hazırlanıyor
Auto King 2018 Yılında Yeni Yatırımlara Hazırlanıyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-28 Saat: 15:44:13
Anasayfa Şirketler Auto King 2018 Yılında Yeni Yatırımlara Hazırlanıyor

Auto King araç servislerine duyulan ihtiyacın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için yeni servis merkezleri için yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin yetkili servisi Auto King, 2018 yılında yeni konseptli servis merkezleri için franchise vererek büyüyecek. Hizmetlerini, ‘Ekspres Mini Onarım ve Bakım Servisleri’, ‘Hasar Onarım Servisleri’ ve ‘Mobil Parça Onarım Servisleri’ olmak üzere üç ana kategori altında toplayacak olan Auto King, belirlemiş olduğu bu konsept çerçevesinde önce İstanbul’da ardından yurt genelinde franchise verecek. Auto King olarak bu yeni servis tipleri ile ilgili tüm detay projeleri hazırladıklarını söyleyen Auto King Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu, “Yeni uygulamaya öncelikle İstanbul’da başlıyoruz. 2018 yılında İstanbul’da yetkili servislerin ve sanayi sitelerinin olduğu bölgelerde 6 mobil parça onarım servisi açarken, mini onarım ihtiyaçlarını hızlıca karşılayıp İstanbul trafiğinde zaman kaybetmek istemeyen araç sahiplerine hizmet edecek 6 tane ekspres mini onarım ve bakım servisini devreye almayı hedefliyoruz. Buna ilave olarak yeni bir hasar onarım servisi inşaatını tamamlarken yılda 10 bin araç onarımı yapabilecek hasar onarım servislerini de yapıya katacağız. Yeni bayilerimiz bu ayrıcalıklı servis modeline sahip olacak. Başvuruları toplamaya başladık. İstanbul ardından yurt genelindeki franchise sayımızı da artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İyi Usta, İyi Servis Kavramı Tarih Oluyor”

Araç servis hizmetlerinin sadece onarım yapmanın ötesine geçtiğini belirten Auto King Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu, hizmetlerin artık teknoloji, müşteri beklentileri ve paydaşların oyun kurallarıyla birlikte farklı bir boyut kazandığını söyledi. Dayoğlu, “Araçların gelişen teknolojilerine cevap verebilmek için yılların ustası olmak artık tek başına yeterli değil. Bu gelişimi takip edip öğrenmek ve doğru çözümü üretmek gerekiyor. Bu durumda da iyi usta, iyi servis kavramı tarih oluyor. Servisçilik artık, bir bütünün önemli bir parçası olmaktan geçiyor. Bu durumda servislerin büyük bir çatı altında buluşup ortak fayda yaratması gerekiyor” diye konuştu. En fazla franchise başvurusunun hali hazırda araç servisi üzerine faaliyet gösteren işletme sahiplerinden geldiğine dikkat çeken Dayoğlu, yetkili bayi ya da akaryakıt istasyon sahiplerinden de başvuru geldiğini sözlerine ekledi.

auto king ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren O Süre Uzatıldı!
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren O Süre Uzatıldı!
Lojman Kiralarına Zam Geldi! Yeni Kiralar Ne Kadar?
Lojman Kiralarına Zam Geldi! Yeni Kiralar Ne Kadar?