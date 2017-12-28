Yazılım Sektöründe Yerlilik Testi Başlıyor

Türkiye yazılım sektörünün dikkat çekici bir gelişim içinde olduğunu söyleyen Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, sektördeki yerlilik oranının artırılmasının bu gelişimde kritik rol oynadığını belirtti. Sektör verilerine göre 11,9 milyar dolarlık yazılım sektörünün, 30 milyar dolara yaklaşan bilgi teknolojileri pastasının donanım sektörünün ardından en büyük ikinci dilimini oluşturduğunu söyleyen Yitmen, “Yüzde 16,3 ile bu alanda en çok büyüyen sektörün yazılım olması da, geleceğe ilişkin önemli bir ipucu olarak değerlendirilebilir” dedi.

Bakanlık da Harekete Geçti

Yitmen, aynı verilere göre yazılım sektöründe yerlilik oranının yüzde 60 olduğunu belirterek, “Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 2016’daki toplam ihracatı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşirken, bunun 676 milyon dolar gibi büyük bir kısmı yazılımdan geldi. Geçtiğimiz yıl yazılım ihracatında görülen yüzde 41’lik büyümeyi daha da artırmanın yolu, sektördeki yerlilik oranını artırmaktan geçiyor. Türkiye, teknolojiye olan tutkusu ve donanımlı insan kaynağı ile bunu başarabilecek güçte. Üstelik yazılım sektörünün gelişimine ilişkin konuların artık devlet politikalarının da bir parçası olduğunu sevinerek görüyoruz. Bu kapsamda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı’nda da ifade edildiği gibi, yazılım sektörü düşük yatırım maliyeti, nitelikli ve sayıca yüksek istihdam ile katma değeri yüksek ürünler gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Tüm bunlara ek olarak, diğer sektörlerde de verimliliğin artması ve katma değerin yükselmesi gibi artıları beraberinde getiriyor. Sektörü ileri taşıyacak adımlar, ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olduğu kadar, küresel pazardaki rekabet gücünü de artıracaktır” diye konuştu.

Yazılım Testinin Önemi

Yitmen’in verdiği bilgilere göre, yazılım sektöründe yerlilik oranının artması ile yazılım testi arasında doğrudan bağlantı bulunuyor: “Yazılım testi, ürün kalitesinin en üst seviyede olmasına yardımcı oluyor. Yazılım test uzmanlığı da artık geleceğin değil, günümüzün meslekleri arasında yer alıyor. Bugün ülkemizde görev yapan yaklaşık 2 bin 500 ISTQB sertifikalı test uzmanı sayısının beş yıl içinde 6 bin 500’e yaklaşacağı öngörülüyor. Yazılım test ve kalite alanında dünyanın en saygın gönüllü organizasyonlarından ISTQB’nin (International Software Testing Qualifications Board) 84 ülkeden 2 bini aşkın katılımcının görüşlerini alarak hazırladığı rapora göre, test otomasyonu, mobil testi ve güvenlik testi yakın gelecekte bu alandaki en popüler başlıklar olacak.”