Türk Çimento Sektöründen Döngüsel Ekonomi Desteği

Döngüsel ekonomi modeli ile enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB), geri dönüşüm ile elde edilen faydalara dikkat çekti. TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, Türkiye’de yılda toplanan 30 milyon ton belediye çöpünden yaklaşık 7 milyon ton alternatif yakıt üretime potansiyeli olduğunu, böylelikle 3 milyon ton kömür ithalatının önlenebileceğini açıkladı.

“Al, Yap ve At” esasına dayalı “Doğrusal Ekonomi” modelinde çok miktarda atık üretilmesinin yanı sıra çevresel bozulma, iklim değişikliği, doğal kaynakların hızlı tüketimi, ithal hammadde ve yakıt ihtiyacının artması gibi dezavantajları olduğunu söyleyen TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün,“Döngüsel Ekonomi Modeli” ve sağladığı faydalar hakkında önemli bilgiler verdi: “Enerji tüketimi yoğun olan çimento sektöründe fosil yakıtlar yerine alternatif yakıtlar kullanılarak enerji geri kazanımı yapılabilir.Alternatif yakıtlar da belediye çöplerinden sağlanabilir. Böylece yılda 30 milyon ton belediye çöpünden üretilecekyaklaşık 7 milyon ton alternatif yakıt ile 3 milyon ton kömür ithalatının da önüne geçilebilir. Bununla birlikte 1,7 milyon ton karbondioksit gazının kullanımı azaltılarak düzenli depolama ile karbondioksitten 21 kat daha zararlı olan metan gazının oluşumu önlenebilir.” Döngüsel ekonomi modelinde ‘”üretim-tüketim-atık yönetimi ve atıktan kaynağa dönüşüm”halkası sayesinde doğal kaynak kullanımının da azaldığını belirten TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, karbondioksit emisyonunun düşürülmesi ve maliyet tasarrufu açısından modelin çevresel ve ekonomik avantajlarının da altını çizdi.