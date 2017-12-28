Türk Çimento Sektöründen Döngüsel Ekonomi Desteği
Advert Advert Advert


Türk Çimento Sektöründen Döngüsel Ekonomi Desteği


Türk Çimento Sektöründen Döngüsel Ekonomi Desteği
Türk Çimento Sektöründen Döngüsel Ekonomi Desteği Elif İşçi - Tarih: 2017-12-28 Saat: 15:53:24
Anasayfa Şirketler Türk Çimento Sektöründen Döngüsel Ekonomi Desteği

Türk Çimento sektörü sektörel anlamda büyümeyi desteklemek ve ekonomiye gerekli desteği vermek için döngüsel ekonominin önemine dikkat çekerken kendi enerjisini ürettiğini belirtti.

Döngüsel ekonomi modeli ile enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB), geri dönüşüm ile elde edilen faydalara dikkat çekti. TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, Türkiye’de yılda toplanan 30 milyon ton belediye çöpünden yaklaşık 7 milyon ton alternatif yakıt üretime potansiyeli olduğunu, böylelikle 3 milyon ton kömür ithalatının önlenebileceğini açıkladı.

“Al, Yap ve At” esasına dayalı “Doğrusal Ekonomi” modelinde çok miktarda atık üretilmesinin yanı sıra çevresel bozulma, iklim değişikliği, doğal kaynakların hızlı tüketimi, ithal hammadde ve yakıt ihtiyacının artması gibi dezavantajları olduğunu söyleyen TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün,“Döngüsel Ekonomi Modeli” ve sağladığı faydalar hakkında önemli bilgiler verdi: “Enerji tüketimi yoğun olan çimento sektöründe fosil yakıtlar yerine alternatif yakıtlar kullanılarak enerji geri kazanımı yapılabilir.Alternatif yakıtlar da belediye çöplerinden sağlanabilir. Böylece yılda 30 milyon ton belediye çöpünden üretilecekyaklaşık 7 milyon ton alternatif yakıt ile 3 milyon ton kömür ithalatının da önüne geçilebilir. Bununla birlikte 1,7 milyon ton karbondioksit gazının kullanımı azaltılarak düzenli depolama ile karbondioksitten 21 kat daha zararlı olan metan gazının oluşumu önlenebilir.” Döngüsel ekonomi modelinde ‘”üretim-tüketim-atık yönetimi ve atıktan kaynağa dönüşüm”halkası sayesinde doğal kaynak kullanımının da azaldığını belirten TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, karbondioksit emisyonunun düşürülmesi ve maliyet tasarrufu açısından modelin çevresel ve ekonomik avantajlarının da altını çizdi.

türk çimento sektörü ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren O Süre Uzatıldı!
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren O Süre Uzatıldı!
Lojman Kiralarına Zam Geldi! Yeni Kiralar Ne Kadar?
Lojman Kiralarına Zam Geldi! Yeni Kiralar Ne Kadar?