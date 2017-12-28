TÜM-İŞ: BES Üzerinden İşçilerin Hakkı Yeniyor!

TÜM-İŞ'in Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Mahmut Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bazı işveren kesiminin BES adına personellerden prim keserek, kesilen bu primleri sisteme aktarmadığını ifade eden Şahin, çalışanların SGK'ya yönelik herhangi bir zararı olup olmadığını kontrol ederken, primlerin ödenmediğini gördüklerini belirtti.

İşçilerin durumu işverene bildirmesi üzerine, işverenin parayı geri ödeyeceğiz diyerek başından attığını savunan Şahin, söz konusu paraların kullanıldıktan bir süre sonra ödenmesinin hak yemek olduğunu ifade etti.

2018'de BES'ten Daha Çok İşçi Faydalanacak

2018'den itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi'nden daha fazla işçinin yararlanacağını ve bahsi geçen sistemin 2019'dan sonra tüm işçileri kapsayacağını aktardı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin parası olan ve faydalanmak isteyen herkes için yararlı bir konumda olduğunu aktaran Şahin, uygulamada bazı problemlerle karşılaşıldığını da sözlerine ekledi.

Paralar Kesildikten Sonra Kullanılıyor

Konu hakkında taşeronlardan ciddi oranda şikayetler geldiğini belirten Şahin, işverenlerin geri ödeme konusunda aylık taksitler halinde ödeme yaptığını dile getirdi. İşverenlerin "zaten vazgeçecektiniz, paraların geri ödemesini yapacağız" şeklinde yanıtlar verdiğini, paraların kesiminden sonra kullanıldığını ve altı ay ila sekiz ay sonra aylık bazda ödeme gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, bahsi geçen konuda yetkilileri ve işverenleri uyardı.

Şikayetler Özellikle Taşeron İşçilerden Geliyor

Gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini ifade eden Şahin, bu şekilde yapılan haksız kesintilerin cezalarıyla beraber işçilere iadesinin gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Şahin bu konuda alınan şikayetlerin özellikle taşeron işçilerden geldiğini de sözlerine ekledi.