Dünyanın En Büyük Afet Merkezi Türkiye'ye Geliyor!
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Dünyanın En Büyük Afet Merkezi Türkiye'ye Geliyor!


Dünyanın En Büyük Afet Merkezi Türkiye'ye Geliyor!
Dünyanın En Büyük Afet Merkezi Türkiye'ye Geliyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-28 Saat: 16:25:24
Anasayfa Eko Gündem Dünyanın En Büyük Afet Merkezi Türkiye'ye Geliyor!

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, düzenlenen basın toplantısında dünya genelinde en büyük Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası'nın yapılacağı müjdesini verdi.

Kızılay'ın Genel Başkanı olarak görev yapan Dr. Kerem Kınık, 2017 senesine ilişkin değerlendirmeleri yapmak ve Kızılay'ın 2018 senesine yönelik projelerini kamuoyuna duyurmak amacı taşıyarak düzenlenmiş olan basın toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Konuşması sırasında Malatya'da yapımı hedeflenen dünya genelinde en büyük afet ve insani barınma sistemleri fabrikası projesiyle ilgili bilgiler paylaştı. 

Fabrikada Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlanacak

Malatya'da faaliyete alınması planlanılan afet ve insani barınma sistemleri fabrikası içerisinde ortalama bin 500 kişinin istihdam edileceğini dile getiren Kınık, yine bu fabrika içerisinde AR-GE faaliyetlerinin ve inovasyon faaliyetlerinin de gerçekleştirileceğinin altını çizdi. 

Bakanlarla ve Başbakanla yapılan fikir alışverişleri sonucunda şifahi anlamda oluru aldıklarından bahseden Dr. Krem Kınık, fabrikanın 1980'li senelerde Malatya'da yapıldığını ve toplam 52 bin metrekareden oluşan alana inşa edildiğini belirti. Söz konusu fabrikanın kapalı alanlı atıl pozisyonda bulunan bir vagon fabrikası olduğunu dile getiren Kınık, bu fabrikanın dünya genelinde en büyük afet ve insanni barınma sistemleri fabrikasına dönüşümünün sağlanacağını vurguladı. 

Proje 2018 Senenin İlk Çeyreğinde Netleşecek

İstihdam edilecek kişi sayısının bin 500 olduğunu ve fabrika genelinde bir tek prefabrike hafif çelik ile afet konutu temelinde bir üretimin gerçekleşmeyeceğini söyleyen Kınık, fabrikanın çadır fabrikalarıyla entegre edilmiş barınma sistemlerinin, afetlere ilişkin bir çok çeşit Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının da yapılacağı, ürünlerin üretiminin yapıldığı bir merkez konumunda olacağı ümidini taşıdıklarını aktardı.

Dr. Kerem Kınık konuşmasında bahsi geçen projenin 2018 senesinin ilk çeyreği baz alındığında netleşme ihtimalinin olduğunu sözlerine ekledi.

Afet Merkezi Kızılay Türkiye Malatya
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