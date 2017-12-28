Airbus A380 Üretimi Aşama Aşama Sonlandırılacak!
Advert Advert Advert


Airbus A380 Üretimi Aşama Aşama Sonlandırılacak!


Airbus A380 Üretimi Aşama Aşama Sonlandırılacak!
Airbus A380 Üretimi Aşama Aşama Sonlandırılacak! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-28 Saat: 16:52:36
Anasayfa Eko Gündem Airbus A380 Üretimi Aşama Aşama Sonlandırılacak!

Dünya devi Airbus, A380 tipi uçaklarının üretimini taleplerde azalma meydana gelmesi sebebiyle aşama aşama durdurmayı planlıyor.

Dünya devleri arasına adını yazdıran Airbus, dünyanın en büyük ticari yolcu jeti konumunda bulunan A380 süper jumbo tipi uçakların üretimini, taleplerin azalmasıyla birlikte aşama aşama durduracak.

İlk uçuşunu 2005 senesinde gerçekleştiren ve 2007 senesinde Singapur Havayolları ile ilk ticaretini yapan Airbus A380'e yönelik gelen taleplerde azalma olduğu ve bundan dolayı satışların son zamanlarda düşüş eğilimi gösterdiği ifade edildi. Konu hakkında Airbus'tan ya da Emirates'den resmi bir açıklama gelmezken, mevcut konumda bulunan siparişlerin tamamlanmasından sonra üretimin durdurulacağı belirtiliyor. 

Maliyeti 11 Milyar Euro

Halihazırdaki üretim hattına yönelik sürecin 2020 senesine kadar devam etmesi beklenirken, Boeing 747'deki hakimiyeti kırabilmek için başlatılan A380 yolcu jeti programının toplam 11 milyar euro maliyetinin olduğu ve 500'den fazla yolcu taşıyabildiği ifade ediliyor. 

Uzmanlar konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak son zamanlarda dört motoru bulunan bu tip dev uçaklardansa, doldurması ve bakımı daha basit olan çift motorlu modellerin tercih edilmesinden ötürü, jumbo jet programlarına talebin azaldığını dile getiriyor. 

Konu hakkında Emirates'in görüşü ise tamamen farklı. Toplam 142 adet A380 siparişi gerçekleştirmiş olan Emirates'in geçtiğimiz aylarda Dubai Airshow'da 16 milyar dolarlık 36 adet jumbo jet sipariş anlaşması sonradan bozulmuştu. İlgili görüşmelerin tekrar başlandığı ifade edilse de, anlaşmanın hemen yapılmasının zor olduğu dile getiriliyor.

30 Uçak Satışı Yapması Gerekiyor

Söz konusu anlaşmanın yapılamaması durumunda ise Airbus'un en büyük müşterileri arasında yer alan müşterisini Boeing'e kaptırmasının ihtimaller arasında olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Airbus'un üretim hatlarını açık tutabilmesi adına minimum 30 uçak satışı gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanırken, yeni alıcıların imtiyazlı fiyat taleplerinden dolayı bahsi geçen rakamı çok arttırması gerektiği ifade ediliyor.

Airbus A380 Emirates Jumbo jet Boeing
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren O Süre Uzatıldı!
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren O Süre Uzatıldı!
Lojman Kiralarına Zam Geldi! Yeni Kiralar Ne Kadar?
Lojman Kiralarına Zam Geldi! Yeni Kiralar Ne Kadar?