Airbus A380 Üretimi Aşama Aşama Sonlandırılacak!

Dünya devleri arasına adını yazdıran Airbus, dünyanın en büyük ticari yolcu jeti konumunda bulunan A380 süper jumbo tipi uçakların üretimini, taleplerin azalmasıyla birlikte aşama aşama durduracak.

İlk uçuşunu 2005 senesinde gerçekleştiren ve 2007 senesinde Singapur Havayolları ile ilk ticaretini yapan Airbus A380'e yönelik gelen taleplerde azalma olduğu ve bundan dolayı satışların son zamanlarda düşüş eğilimi gösterdiği ifade edildi. Konu hakkında Airbus'tan ya da Emirates'den resmi bir açıklama gelmezken, mevcut konumda bulunan siparişlerin tamamlanmasından sonra üretimin durdurulacağı belirtiliyor.

Maliyeti 11 Milyar Euro

Halihazırdaki üretim hattına yönelik sürecin 2020 senesine kadar devam etmesi beklenirken, Boeing 747'deki hakimiyeti kırabilmek için başlatılan A380 yolcu jeti programının toplam 11 milyar euro maliyetinin olduğu ve 500'den fazla yolcu taşıyabildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak son zamanlarda dört motoru bulunan bu tip dev uçaklardansa, doldurması ve bakımı daha basit olan çift motorlu modellerin tercih edilmesinden ötürü, jumbo jet programlarına talebin azaldığını dile getiriyor.

Konu hakkında Emirates'in görüşü ise tamamen farklı. Toplam 142 adet A380 siparişi gerçekleştirmiş olan Emirates'in geçtiğimiz aylarda Dubai Airshow'da 16 milyar dolarlık 36 adet jumbo jet sipariş anlaşması sonradan bozulmuştu. İlgili görüşmelerin tekrar başlandığı ifade edilse de, anlaşmanın hemen yapılmasının zor olduğu dile getiriliyor.

30 Uçak Satışı Yapması Gerekiyor

Söz konusu anlaşmanın yapılamaması durumunda ise Airbus'un en büyük müşterileri arasında yer alan müşterisini Boeing'e kaptırmasının ihtimaller arasında olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Airbus'un üretim hatlarını açık tutabilmesi adına minimum 30 uçak satışı gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanırken, yeni alıcıların imtiyazlı fiyat taleplerinden dolayı bahsi geçen rakamı çok arttırması gerektiği ifade ediliyor.