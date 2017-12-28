Genel Kurul Onayladı! Altınyağ Mal Varlıkları Artık Sodrugestvo Group'un
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Genel Kurul Onayladı! Altınyağ Mal Varlıkları Artık Sodrugestvo Group'un


Genel Kurul Onayladı! Altınyağ Mal Varlıkları Artık Sodrugestvo Group'un
Genel Kurul Onayladı! Altınyağ Mal Varlıkları Artık Sodrugestvo Group'un Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-28 Saat: 17:12:47
Anasayfa Eko Gündem Genel Kurul Onayladı! Altınyağ Mal Varlıkları Artık Sodrugestvo Group'un

Altınyağ Kombinaları AŞ'nin mal varlıklarının satışına Genel Kurul'dan onay geldi.

Genel Kurul'un toplanması ve oybirliğiyle karar vermesi üzerine Altınyağ Kombinaları AŞ'nin mal varlıkları Sodrugestvo Group'a satıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mehmed Nureddin Çevik, markanın satışının yapılmadığını sadece dökme ve Altınyağ markalı rafine yağ üretimi gerçekleştirilerek iç ve dış piyasalara sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

KDV Hariç 34 Milyon Bedelle Satıldı

2017 senesinin sonunda Altınyağ ile Sodrugestvo Group tarafından Katma Değer Vergisi haricinde 34 milyon dolar bedel karşılığında niyet mektubuna imza atıldığı bildirilmişti. Çevik açıklamasında, Genel Kurulda satış adına onay kararı veren bütün hissedarlara seslenerek, duydukları güven sebebiyle teşekkürlerini iletti. 

Genel Kuruldan alınan destekle birlikte satış sürecinin başarılı bir biçimde bitirileceğine inandığını aktaran Çevik, yapılan işlemin varlık satışı olduğuna ve markanın yaşamayı sürdüreceğine vurgu yaptı. 

2012 senesinde Altınyağ'ı Artı Yatırım Holding satın alarak 20 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirmişti. Yapılan yatırımla fabrikayı tamamen yenileyen Artı Yatırım Holding, bahsi geçen yenilemeye ek olarak ise 400 ton/gün kapasiteli yeni bir üretim tesisi oluşturmuştu.

Öte yandan Altınyağ'ın Sodrugestvo Group'un Türkiye iştiraki ile 2015 senesinde toplam 4 milyon dolarlık, 2017 senesinin haziran ayında ise iki senelik süre zarfında toplam 16 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı biliniyor. Ayrıca Sodrugestvo Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Alexander Lutsenko'nun ise Rus ordusunda görev almış eski bir subay olduğu belirtiliyor.

Lutsenko Rusya'nın En Zenginlerinden

Sodrugestvo Group'un Rusya'da, Brezilya'da ve Danimarka'da işleme tesislerinin olduğu bilinirken, Alexander Lutsenko'nun 1.6 milyar dolar servetle Rusya'da bulunan en zenginler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Altınyağ Kombinaları A.Ş. Amerikan Doları Türkiye Sodrugestvo Group A.Ş.
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