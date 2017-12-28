Uludağ Elektrik 2017 Yılını Masaya Yatırdı

UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü; “Öncelikli hedefimiz bölgemizdeki 3 milyon müşteriye sürekli enerji temin etmek, arıza sayısını mümkün olduğunca az sayıda tutarak müşterilerimize en iyi şekilde hizmeti ulaştırabilmek. 2018 yılında da bu hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Bursa’nın da içinde bulunduğu Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan hizmet alanında 3 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.´nin 2017 yılı çalışmaları ve 2018 yılı yatırımlarını değerlendirmek üzere geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

Şirket adına değerlendirmeyi yapan UEDAŞ Genel Müdürü Gümüşlü, 5 yıl içerisinde 1.3 milyar TL yatırım yapmaya hazırlandıklarını belirtti. Gümüşlü, 2017 yılında 230 milyon TL yatırım yaptıklarını, müşteri memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.

Gümüşlü, Ar-Ge çalışmalarıyla elektrik kesintisi olmadan arızanın tespit edildiğini ve arızanın giderildiğini belirterek, sürdürülebilir müşteri memnuniyetinden emin olmak adına teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalandıklarını söyledi. 2014 yılından bugüne arıza oranlarında yüzde 36’lık bir azalma meydana geldiğini açıklayan Gümüşlü, “UEDAŞ olarak, müşteri taleplerinin karşılanması için gerekli altyapıların yapılmasını ve şebekenin mevcut eksikliklerinin giderilmesini ön plana aldık. AR-GE yatırımlarını sahada uygulayarak kesintisiz elektrik ve hizmet kalitesini artırdık. Daha iyisi için yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

230 Milyon Tl Yatırım

Gümüşlü, UEDAŞ’ın hizmet bölgesindeki yatırımlarını belirli program dahilinde yaptıklarını belirterek, şirketin önceliklerini şöyle sıraladı: “UEDAŞ olarak, müşteri taleplerinin karşılanması için gerekli altyapıların yapılmasını ve şebekenin mevcut eksikliklerinin giderilmesini ön plana aldık. Bunun dışında teknik kayıpların azaltılması ve şebeke işletiminde ekonomik verimliliğin arttırılması gibi konularda 5-10 yıllık plan bazlı çalışmalar gerçekleştirdik.”

UEDAŞ’ın dört ili kapsayan hizmet bölgesine 2017 yılında toplam 230 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldığını ifade eden Gümüşlü, bu yatırımın detayları konusunda şunları söyledi:

“2017 yılında gerçekleşen 230 milyon TL yatırımın 158 milyon TL’sini şebeke hatları, 50 milyon TL’sini teknoloji, 22 milyon TL’sini ise diğer yatırımlar olmak üzere gerçekleştirdik. Sadece şehir merkezlerine değil, en ücra köylere kadar ulaşarak vatandaşımızın taleplerini karşıladık.”

Arıza Sayılarında Yüzde 36 Azalma Sağlandı

UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, 2012 yılından bu yana kademeli olarak arıza sayılarında azalma yaşandığına değinerek şöyle konuştu:

“Bölgemizin tümünde Orta Gerilim seviyesinde toplam arıza sayısı 2012 yılında 37 bin 947 iken, bu oran 2017 yılına gelindiğinde tam yüzde 36 azalarak 13 bin 799’a geriledi. Bunun yanı sıra abone sayılarımızda da 2014 yılına göre 200 binin üzerinde bir artış sağladık. Arıza sayıları düşerken abone sayılarımız ciddi oranda artış gösterdi.”

“AR-GE Yatırımlarıyla Kesintisiz Hizmet Anlayışı”

UEDAŞ olarak hizmet kalitesini arttırabilmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmek için AR-GE faaliyetlerine büyük önem verdiklerini anlatan Gümüşlü, yeni ürünler geliştirerek sistemlere ve şebekeye değer katmayı hedeflediklerini anlattı. 2014 yılında başlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri projesinin 2. etabı olan Alçak Gerilim safhasının 2017 yılında tamamlandığını belirten Gümüşlü, “Bu sayede kullanıcılarımıza planlı kesintileri önceden ve mevcut kesintileri anında bilgilendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Gümüşlü sözlerini şöyle sürdürdü:

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmalarımız devam etmekte olup, çalışmalar neticesinde planlı kesintilerin önceden müşterilerimize SMS ve eposta ile bildirimi yapılarak hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Hali hazırda 289 istasyonda faaliyetini sürdürdüğümüz ve tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini 24 saat kesintisiz izleme olanağı sağlayan SCADA projesinin, bu ay içinde 77 istasyonu projelendirmek suretiyle kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. Bu sayede arızalara erkenden müdahale imkânı yakalayarak kesintisiz hizmetin önünü açıyoruz. CBS kesinti noktasını en hızlı tespit edebilmek, müşterileri şebeke üzerinde adreslemek, teknik kayıpları azaltmak, şebekenin optimal bir şekilde enerjilendirilmesi amaçlanmaktadır. CBS ile ayrıca hatların durumunu da takip edilmektedir. Bursa’da enerji dağıtım hatlarının yüzde 74’ü havai, yüzde 26’sı yeraltı, Balıkesir’de yüzde 89’u havai, yüzde 11’i yeraltı, Çanakkale’de yüzde 90’ı havai, yüzde 10’u yeraltı, Yalova’da ise yüzde 85 havai, yüzde 15’i yeraltı hattan oluşmaktadır.

AR-GE faaliyetleri kapsamında 2017 yılında geliştirdiğimiz deniz altı robotu ile Balıkesir ve Çanakkale illerine bağlı adaların enerji ihtiyacını karşılayan deniz altı kablolarının bakımını gerçekleştirerek olası büyük arızaları önlemeyi hedefledik. Bu sayede uzun ve maliyetli arızaların önüne geçmiş bulunuyoruz. Ayrıca 2017 yılında başladığımız buz kırıcı uygulaması ile yoğun buzlanma nedeniyle elektrik hatlarında meydana gelebilecek olan muhtemel arızaları da önlemiş olacağız.

Kayıp Kaçakla Mücadele

Yüzde 7 enerji tüketim oranıyla Türkiye’nin 4. büyük elektrik dağıtım şirketi olan Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi’nin kayıp enerji miktarı, 21 dağıtım şirketinin toplam kayıp enerji miktarı oranının yüzde 2 seviyesinde olduğu belirtildi. Gümüşlü, 2017 yılında yapılan kayıp kaçak alanındaki etkin mücadele neticesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen hedef kayıp kaçak oranının 2,5 puan daha altında kalmayı başardığını ve kayıp kaçak oranında tüm dağıtım şirketleri içinde 1. olduklarını ifade etti. Gümüşlü sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunun yanında Otomatik Sayaç Okuma ve izleme sistemleri kapsamında, 2017 yılsonu itibari ile 32 bin adet tüketim sayacı, 12 bin genel aydınlatma ve dağıtım şirketine ait 11 bin adet transformatörün de toplam 55 bin noktada kurulumunu tamamlayarak anlık izlemesini gerçekleştiriyoruz. Çağrı merkezimiz ve diğer kanallardan Şirketimize ulaşan ihbarların değerlendirilmesi için ölçü devre kontrol ekiplerimiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Kesintisiz Enerji Kesintisiz İletişim

Müşterilerin UEDAŞ’a kolay ulaşması için geleneksel iletişim kanallarının yanı sıra sosyal medyayı da aktif şekilde kullandıklarına dikkati çeken Genel Müdürü Gümüşlü, “Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin kullandığımız sosyal medya kanalları. UEDAŞ Facebook Sosyal Medya Resmi Hesabı, dağıtım şirketleri arasında en yüksek takipçiye sahip. Dijital platformlarımızdan 2017 yılında toplam 5 milyon 408 bin kişiye erişim sağlandı” ifadesini kullandı.

Müşteri Memnuniyeti İçin Canlı Destek

Akıllı telefonlar için ücretsiz bir mobil uygulama kullanıma sunan UEDAŞ, müşterilerin istedikleri her yerden şirkete rahatlıkla ulaşabilmesini sağlıyor. Uygulamayı indiren müşterilerin planlı ve anlık kesintileri görebileceğini belirten Gümüşlü şöyle devam etti: “UEDAŞ mobil uygulamasını hayata geçirerek müşteri memnuniyetini artırmayı hedefledik. Uygulamayı indiren müşteriler planlı ve anlık kesintileri görebilecekleri gibi müşteri temsilcimize bağlanarak canlı olarak destek alabilme imkanına da sahip olacaklar.”

Bu bağlamda, UEDAŞ mobil uygulamasına bölgede görev yapan tüm muhtarlar için de “Muhtar Bilgi Sistemi” paneli eklendi. Bu panel sayesinde muhtarların talep ve şikayetlerine en hızlı şekilde cevap verilmesini hedefliyoruz. Mobil uygulamayı şu anda 22 bin 860 kişi aktif olarak kullanıyor.

Müşteri memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere 7 alanda kalite yönetim belgesi almaya hak kazandıklarını ifade eden İbrahim Gümüşlü şöyle konuştu: “Tüm çalışanların katılımıyla 6 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirilen projenin devamında yaptığımız 3 yıllık stratejik plan kapsamında EFQM Mükemmellik Modelini uygulanabilir seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen muhtar memnuniyet anketinde şirketimiz 9 puan üzerinden 7.32 puanla 4. seçildi. 2018 yılını müşteri memnuniyet yılı ilan ettik. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

“Sosyal Sorumlulukta Öncüyüz”

UEDAŞ bölgesinde sadece elektrik hizmeti vermediklerini, müşterilere onların ihtiyaçları konusunda da destek olduklarını belirten Gümüşlü, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle yaşadıkları topluma ve çevreye katkıda bulunduklarını belirtti. Gümüşlü sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili faaliyetlerini şöyle anlattı:

“Sürdürülebilir Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine önem veriyoruz. Şirket bünyesinde birden fazla faaliyeti bünyesinde barındıran bir yapı oluşturarak, toplumda kabul gören projeler ile tüm kesimlere ulaşmayı amaçlıyoruz. 2017 yılında, ‘Kardeşim Üşümesin’ projesiyle Bursa’nın dağ köylerinde belirlenen 9 okulun ihtiyaç sahibi öğrencilerinin kışlık ihtiyaçlarını karşıladık. 5 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğümüz projeyle birlikte bugüne kadar toplamda 5 bin öğrencinin kışlık ihtiyaçlarını karşılayarak onların ısınmasına katkı sağladık.

Bunun yanı sıra, “Bi kitap, daha aydınlık bi hayat” projesi kapsamında kitap ihtiyacı olan köy okullarına vatandaşlarımızla birlikte yardım eli uzattık. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz, “Şehrin Işıkları” fotoğraf yarışması ve UEDAŞ’ın tiyatro ve koro topluluklarıyla kültür sanat faaliyetlerini desteklemeye devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde temel amacımız hizmet bölgemizde olsun olmasın tüm vatandaşların yüreklerine dokunabilmek. Ayrıca bünyesinde bulunduğumuz Limak Holding’in sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği sevdirmek amacıyla 2017 yılında kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası 8 konserden oluşan Zeki Müren Konserleri Türkiye Turnesi 12 Ocak Trabzon Turnesi ile son buluyor. Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğindeki orkestramız önümüzdeki dönemde farklı konseptlerle çalışmalarını sürdürecek.

“UEDAŞ’ın Sektördeki Payı Yüzde 9”

UEDAŞ’ın Türkiye’nin 4. büyük dağıtım şirketi olarak sektördeki pazar payı yüzde 9 olarak öne çıkıyor. UEDAŞ; 4 ilde, 55 ilçede, 2 bin 221 mahallede ve 636 köyde toplamda 35 bin 501 kilometrekare alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplamda 3 milyon aboneye hizmet veren UEDAŞ, her geçen gün artan abone sayısı ile doğru orantılı olarak altyapısını geliştirmeye devam ediyor.