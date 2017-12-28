Türkiye Hollanda'ya Ağaç İhraç Edecek Kapasitede!

SÜSBİR'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ahmet Dündar, açıklamalarda bulunarak 2017 senesine yönelik performans değerlendirmeleri yaptı. Türkmenistan'a, Gürcistan'a, Azerbaycan'a ve Irak gibi ülkelere Türkiye'den süs bitkileri ihracı gerçekleştirildiğinin altını çizen Dündar, bu sene içerisinde Türkiye üzerinden Hollanda'ya da ağaç ihracatı yapıldığını aktardı.

Yalova üzerinden İtalya'ya ağaç gönderimi gerçekleştiren firmaların bulunduğunu dile getiren Dündar, bu durumun sektör açısından bakıldığında gurur kaynağı olduğuna değindi. Son dönemlerdeki süs bitkileri ihracatında azalma görüldüğünü belirten Dündar, bunun sebebinin bahsi geçen ülkelerdeki ekonomik daralmadan kaynaklı olduğunu söyledi.

2017'deki İhracat Rakamı 2016 Rakamına Yakın Olacak

2016 senesinde gerçekleşen ihracat rakamının 82 milyon dolar olduğuna değinen Dündar, 2017 senesine yönelik rakamların henüz ulaşmadığını fakat beklentinin 2016 senesine yakın olacağını vurguladı. İhracat rakamlarındaki artışın yükselme gösterebileceğini fakat çevredeki olumsuz koşullardan dolayı ticaretin negatif olarak etkilendiğini aktaran Dündar, Türkiye'nin üretimdeki kapasitesinin Avrupa'da bulunan bir çok ülkeyle eşit konumda olduğunu belirtti.

Sektördeki Boşluk İhracatla Kapatılıyor

Bundan sonraki dönemlerde daha kaliteli, daha nitelikli ve ürün çeşitliliği sağlayabilecek bir üretim gamı oluşturulmasının gerekliliğinden bahseden Dündar, sektörün bahsi geçen konulardaki boşluğu ihracatla doldurduğunu vurguladı. İthalatla elde edilen ürünleri Türkiye'nin üretmesi gerektiğini ve bunu yapabilecek potansiyele Türkiye'nin sahip olduğunu dile getiren Dündar, Hollanda'ya ve İtalya'ya ihraç gerçekleştirmenin bu durumun en büyük göstergesi olduğunu ifade etti.

Öte yandan Dündar konuşması sırasında belediyelere çağrıda bulunarak, belediyelerin peyzaj çalışmaları kapsamında tercihlerini yerli üretimden yana kullanmaları gerektiğini ve bu şekilde sektörü teşvik edebileceklerini sözlerine ekledi.