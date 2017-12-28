Asgari Ücret İçin Gözler Yarın Yapılacak Toplantıda
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Asgari Ücret İçin Gözler Yarın Yapılacak Toplantıda


Asgari Ücret İçin Gözler Yarın Yapılacak Toplantıda
Asgari Ücret İçin Gözler Yarın Yapılacak Toplantıda Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-28 Saat: 18:10:31
Anasayfa Eko Gündem Asgari Ücret İçin Gözler Yarın Yapılacak Toplantıda

2018 senesinde geçerli olacak asgari ücret için son toplantı yarın gerçekleştirilecek.

İşçi temsilcilerinden, işveren temsilcilerinden ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını yarın gerçekleştirecek. 2018'e yönelik asgari ücret tutarının belirleneceği toplantı kapsamında işçi kesimini Türk-İş temsil ederken, işveren kesiminin temsilciliğini ise TİSK üstlenecek. 

Asgari Ücrette Net bin 990 TL Tahminler Arasında

Brüt olarak bin 777 TL, net olarak bin 404 TL olan asgari ücrette, ortalama olarak yüzde 12 oranındaki enflasyon göz önüne alınarak zam gerçekleştirilmesi durumunda, asgari ücretin brüt bin 990 TL, net ise bin 572 TL olacağı tahminleri yapılıyor. Bu tarz bir durum çerçevesinde ise bekar bir işçi için AGİ'nin ise 149 TL olması konuşuluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Veli Ağbaba ile milletvekili olan Ömer Fethi Gürer, Fatma Kaplan Hürriyet ve Ünal Demirtaş ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne asgari ücretin net 2 bin TL olması adına teklif sundu.

Sunulan teklif kapsamında asgari ücretle çalışanların enflasyondan dolayı ceplerinden bir sene içerisinde 500 TL eksildiği belirtilerek, bu duruma TL'nin değer kaybı yaşamasının da eklendiği takdirde alım gücünde daha çok gerileme görüldüğü ve asgari ücrette enflasyondan kaynaklanan kayıpları karşılamaktan uzak kararların, milyonlarca çalışanı daha fazla mağdur ettiği ifade edildi.

"Asgari Ücreti Yüksek Bulan Bir Ay Bu Rakamla Geçinsin"

Asgari ücretin belirlenmesi adına Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay ise, sundukları net bin 893 TL 90 kuruştan oluşan teklifte ısrarcı olduklarını belirterek, bu rakamı yüksek bulan kişilerin bir ayını bu ücretle geçirmesi teklifinde bulundu.

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