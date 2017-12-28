Dubai Merkezli Şirketler Türk Firmalarının Peşinde!

Dubai merkezli olan Abraaj Group, yeni yatırım yerini belirledi. Türk ilaç sektörüne yatırım yapmak isteyen Abraaj Group, bu amaç için görüşmelere bağladı.

Şirket satın alma yönünde büyük yatırımlar gerçekleştiren Abraaj Group, en büyük Türk ilaç şirketlerinden olan Sanovel’e yatırım yapmak için kolları sıvadı. Özellikle gelişen ülkelerdeki şirketleri almasıyla tanınan bu dev şirket, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye yatırım yapacak.

Yelpazesini Genişletmek İstiyor!

Dünya üzerinde hemen hemen 13,6 milyar dolarlık varlığa sahip olan bu Dubai merkezli firma, Sanovel adındaki ilaç şirketinin azınlık hissesini alacağını duyurdu. İki şirketin görüşme aşamasında olduğu belirtildi ancak anlaşmanın sonucunda nasıl bir karar alındığı henüz duyurulmadı.

Antibiyotik, enfeksiyon ve astıma yönelik ilaçları üreten Türk ilaç firmasının şirketinde Zafer Toksöz ve Ahmet Toksöz’ün eşit şekilde hisseleri bulunuyor. Firmanın resmi sitesinden yer verilen bilgilere göre firma, 1 yılda tam 300 milton kutu ilaç kapasitesine sahip olan Sanovel’in, Türkiye’nin en büyük 10 ilaç üreticisi arasında yer aldığını bildirdi.

Gelişen ülkelerdeki şirket ortaklığı yolu ile yatırım yapan Abraaj Group, 2016 yılında kapatılan 536 milyon dolarlık fondan Türkiye’ye yatırım yapmıştı. Firma bu yıl Netlog’un %21’ini satın almıştı. Ayrıca bunların yanında Abraaj Group’un yönetmiş olduğu Anadolu Girişm Sermayesi Fonu da geçtiğimiz günlerde online seyahat şirketi olarak bilinen Biletall’dan yine azınlık hissesi satın almıştı.

Dev Dubai merkezli şirket, Türkiye’deki ilaç sektörüne yatırım yaparak, yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Görüşmelerin dürdüğü bu ortaklıktan yakın zamanda kararın da açıklanması bekleniyor.