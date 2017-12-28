Araplar da KDV Alacak!

Son zamanlarda gelirlerinde ciddi düşüklük olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, önümüzdeki yıldan itibaren bazı ürünlerde %5 oranında KDV uygulayacak.

Dünya üzerinde vergi cenneti olarak bilinen ülkeler var. Arap ülkeleri de vergi cenneti olarak sayılan ülkelerden. Buraların vergi cenneti sayılmasının sebebi ise vergi almamaları. Daha önceleri vergi alamayan bu Arap ülkeleri gelirlerinin azalmaları üzerine, yönetim KDV uygulama kararı aldı. Vergiden muaf olmanın tadını çıkaran ve bu ili ülkede yaşayan vatandaşların bu karar üzülmesine neden olacak. Bu karardan etkilenen kişi sayısının ise 18 milyon olarak tahmin ediliyor.

KDV ile 300 Milyon Dolarlık Ek Gelir!

Önümüzdeki seneden itibaren kimi ürünlerde %5 oranında KDV uygulanacağını açıklayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, bu uygulamanın hayata geçmesinin ardından kararın diğer Körfez ülkelerinde de uygulanacağını düşünüyor. Arapların bu şekilde bir karar almasının en büyük nedeni olarak petrol fiyatlarındaki düşüş gösteriliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ülkenin gayri safi milli hasılasının düşmesine neden oldu. İki ülke bu miktarı artırmak için de KDV uygulaması getirmeye karar verdiklerini açıkladı.

Son günlerde yolsuzluk iddiaları ile başları belada olan Suudi Arabistan, bu yılı izleyen 5 yıl içerisinde bütçe açığı yaşayacak. Tüm bunların yanında Birleşik Arap Emirlikleri de bu yıl içerisinde tütün ürünlerinden ve enerji içeceklerinden %10 oranında vergi almaya başlamıştı. Arap Emirlikleri bu vergiyi IMF’den gelen tavsiye üzerine almaya başlamıştı. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri’nde uygulanacak olan %5 vergi oranı ile, ülkenin 300 milyon dolarlık ek gelir kazanılacağı düşünülüyor.