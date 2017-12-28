SPK’dan Çiftlik Bank’a Suç Duyurusu!

Sermaye Piyasası Kurulu sanal oyuna suç duyurusunda bulundu. Son günlerde sahtekarlık ile ilgili suçlamalarla gündemden düşmeyen Çiftlik Bank ve bu sanal oyunun bağlantılı olduğu şirketler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kurum tarafından gelen açıklamaya göre, Çiftlik Bank ismi altında citlikbank.com ve ciftlikbank.web.tr ismindeki internet siteleri ve bunların yanında sanal oyun olan Çiftlik Bank ile ilişkili olduğu ortaya çıkan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Famegame Software Ltd., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Limited Şirketi isimli şirketlerin üzerinden yürütülmeye devam eden faaliyetlerin incelendiği belirtildi.

Yalandan İbaretmiş!

Söz konusu firmalar üzerinde incelemenin sonucunda çiftlik Bank isimli sanal oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, kayıtlı olan ve oyunu oynayan kişilere yüksek getirilerin vaat edildiği söylenmişti. Ancak incelemeler sonucunda oyunun arka yüzünde aslında reel bir çiftlik işletmesinin bulunmadığı ve söz konusu şirketlerin zarar ettiği görüldü. Mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vaat edilen yüksek orandaki ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı ve birçok kişiden bu amaçla yüksek oranda para talep edilmesinin Tüketici Kanunu’nda yer alan maddeye aykırı olduğu beyan edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmesine karar verilen bu açıklamada, cumhuriyet başsavcılığına suç ihbarında bulunuldu.

Bu suç duyurusunun sonrasında neler olacağı, sanal oyun şirketinin bununla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Bugün şirket ile ilgili bilinen bir kararın oyunun kurucusunun hisselerini sattığı oldu.