İstanbul’un Bir Projesi Daha İptal!
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İstanbul’un Bir Projesi Daha İptal!


İstanbul’un Bir Projesi Daha İptal!
İstanbul’un Bir Projesi Daha İptal! Seda Polat - Tarih: 2017-12-28 Saat: 20:35:08
Anasayfa Yatırım İstanbul’un Bir Projesi Daha İptal!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın projeleri art arda iptal ediliyor. Haliç-Unkapı Su Altı Karayolu Tüneli ve Havaray ve Haliç Teleferik Projeleri’nin ardından Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme Projesi de iptal oldu. Bodrum plajlarının İstanbul’a taşınmasını hedefleyen bu projenin de iptal edilmesi ile birlikte, Kadir Topbaş’ın tam üç projesi iptal oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın projeleri art arda iptal ediliyor. Haliç-Unkapı Su Altı Karayolu Tüneli ve Havaray ve Haliç Teleferik Projeleri’nin ardından Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme Projesi de iptal oldu.

Bodrum plajlarının İstanbul’a taşınmasını hedefleyen bu projenin de iptal edilmesi ile birlikte, Kadir Topbaş’ın tam üç projesi iptal oldu.

Bununla Birlikte 3 Oldu!

Yeni başkan olan Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş’ın başkanlık zamanında yapılması planlanan bir projeyi daha iptal etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, son iki ay içerisinde Topbaş’a ait olan ve Topbaş’ın Ustalık Eseri olarak adlandırdığı iki projeyi iptal etti. Haliç-Unkapı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi’ni iptal eden Uysal, teleferik projesini de iptal etmişti. Uysal bu iki projenin iptal edilmesinin ardından Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı’nın ihalesini de iptal etti.

Geçtiğimiz Nisan ayında ihalesine onay verilen projenin, Mayıs ayında da ihalesine çıkılmıştı. Bu projenin geçen ay iptal edildiği ortaya çıktı. Projenin iptal gerekçesi olarak ise proje kapsamında yapılacak olan deniz yapılarının imar planlarına işlenmesi sürecinin henüz gerçekleşmediği ve ilgili projenin imar planlarına işlenmesinde sonra ihale edilmesine karar verildiği söylendi. Yani şimdilik iptal edildiği belirtilen projenin dosyasına göre sahilin 5 ayrı noktasında giyinme ve soyunma kabinleri, balıkçı barınakları, idari bina, gözetleme kuleleri ve kafe-restoran yer alacaktı. Ayrıca proje kapsamında Yeşilköy sahiline, her biri 52.5 metrekarelik 2 adet ibadethane de yapılacaktı. 

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