Ali Ağaoğlu’ndan Bir Yatırım Daha!

Ağaoğlu Enerji Grubu 2018 yılındaki dev yatırımı için hazırlanıyor. 2018 yılında yenilenebilir enerjiye 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapacak olan Ağaoğlu, iş adamının ülkesinin geleceğine güvendiğini gösteren yatırımlarla hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yenilenebilir enerji yatırımıyla gücüne güç katacak olan Ağaoğlu Enerji Grubu, yeni bir anlaşma ile tam 735 milyon lira değerinde ve tam 125 megavatlık kurulu güce sahip olacak. Balıkesir’de yapılması planlanan projede, RES projesinin rüzgar tribünleri için Alman Nordex Energy GmbH şirketi ile bir sözleşme imzalandı.

Daha Önce de Yatırım Yapmıştı!

Yenilenebilir enerjide yatırımlarına geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam ettiklerini kaydeden şirket, geçen yıl da Alman Nordex firmasından 68.4 megavat kapasiteli 19 adet rüzgar türbini siparişi vermişti.

İşadamlarının günlük kararlarla değil de, ülkesinin geleceğine güvendiğini gözler önüne seren yatırımlarla hareket etmeleri gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, 2018 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarına tam 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapacaklarını açıkladı. Bu alanda daha önce de yatırım yaptıklarını belirten Ağaoğlu, geçen yıl 700 milyon lira bu yıl ise tam 400 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

2017 yılında Yalova ve Bursa’daki iki RES projesinin tamamlanıp, işletilmeye başlandığını söyleyen Ağaoğlu, bu alandaki yatırımlarının Türkiye’nin cari açığının kapanması açısından yardımcı olacağını da belirtti.

Bu proje ile kullanılan rüzgar türbinlerinin jeneratörlerinin ve kule kanatlarının yerli imal edilmesinin de ülkeye katkı sağlayacağını belirten Ağaoğlu, bu şekilde de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını ve bu projelerin yerlilik oranının benzerlerine göre yüksek olduğunu söyledi.