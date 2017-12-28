ABD Türkiye Arası Vize Krizi Sona Erdi!

Büyükelçiliğin yağmış olduğu açıklamalarda, ekim ayından günümüzr Türk hükümetinin ABD'nin Türkiye'deki vizyonundaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturmanın olmadığı, ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının Türk yetkililerle resmi görevlerini yaptıkları için soruşturma başlatılmayacağı ya da cezai bir işlem uygulanmayacağı ifade edildi. ABD’nin bu soruşturmaya dair üstün nitelikli güvenceye bağlı kaldığı ortaya atıldı.

Vize krizinin çözümlenmesinin ardından ABD vatandaşlarına vize verilmesi için sınır kapılarına talimat verildi. Açıklamalarda, Türk hükümetinin ilerleyen süreçte ABD misyonlarındaki yerel personellerden birine soruşturma başlatmak veya tutuklamak istediğinde, Türk heyetinin Amerikan hükümetine önceden bilgi vermesi gerektiği belirtildi.

ABD Büyükelçiliğinin yaptığı açıklamalarda, dayanan güvencelere karşı gösterilen bağlılık için ABD Dışişleri Bakanlığı güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin tekrar tamamen başlatılmasına yetecek seviyede iyileştiğini anlattı. Büyükelçiliğin açıklamasından sonra ABD Dışişleri de bir açıklama yaptı, Türkiye'ye yapılan vize uygulamasında normale dönüleceği dile getirildi.

Krizin Kalkmasının Ardından Dolar Düşüşe Geçti

ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un tutuklanması sonucu başlatılan süreçte, ABD'nin Türkiye'deki vizyonları vize işlemlerini durdurduğunu belirtmişti. Sonraki aşamada iki ülkenin Dışişleri heyetlerinin görüşme sağlamasıyla birlikte krizin çözümüne yönelik bir ilerleme gözlemlenmiş fakat kesin bir sonuç alınamamıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği en başta kısıtlı bir şekilde vize vereceğini duyurmuştu fakat geçen hafta ise kısıtlı işlemler sebebiyle ilk vize randevularının Ocak 2019 tarihinde verilebileceğini bildirmişti.

Dolar/TL ABD'yle vize krizinin sona ermesiyle yüzde 1'in üzerinde gerileyerek 3.80 seviyesinden 3.77'ye indi. Gün boyunca 3.80-3.82 bandında seyreden döviz kuru vize krizinin kalktığına yönelik haberlerin ardından keskin bir düşüş yaşadı. Euro/TL de 4.52 seviyelerine düştü. 10 senelik TL cinsi tahvillerin faizi 18 baz puan düşerek yüzde 11.72 seviyesine düştü. Kur Noel tatili sebebiyle yurt dışında çoğu ülke piyasasının kapalı olması ve piyasalardaki hacimlerin de düşük kalması sebebiyle hafta başından bu yana dar bant aralığında seyrediyordu.