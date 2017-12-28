2018 Senesinde De Reformlar Sürecek
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2018 Senesinde De Reformlar Sürecek


2018 Senesinde De Reformlar Sürecek
2018 Senesinde De Reformlar Sürecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-28 Saat: 23:05:35
Anasayfa Eko Gündem 2018 Senesinde De Reformlar Sürecek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, 2017 senesinin tüm zorluklara karşın Türkiye için başarılı bir ekonomik toparlanma döneminin olduğunu dile getirdi.

2018 senesine pozitif beklentiler içinde gireceklerine işaret eden Şimşek, umutlu olduklarını çünkü 2018 senesinde reformlara kaldıkları yerden güçlü bir şekilde devam etmeyi hedeflediklerini belirtti. Hazine Müsteşarlığının 23. kuruluş yıl dönümü sebebiyle kurumda düzenlenen toplantı esnasında 2018 senesine diar değerlendirmede bulunan Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ülkelerin sürekliliği olan refah oluşturması için demografik yapı ve verimlilik kadar kurumların kalitesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz sene hükümete yapılan hain darbe girişimi, jeopolitik gerginlikler ve çok boyutlu terör tehdidi sebebiyle Türkiye'nin çok ciddi şoklarla karşı karşıya kalan zor bir sürecin atlatıldığına dikkat çeken Şimşek, dünyada meydan okumaların, problemlerin ve ülke içinde yaşanan bazı yapısal aksaklıkların devam ettiğini aktardı. Bu sebeple hükümetin sorumluluğunun çok fazla olduğunu ifade eden Şimşek, yapacakları güzel çalışmalarla ilerleyen süreçte Hazine olarak fark yaratacaklarını belirtti.

Gelirin Adil Dağıtılması Sağlanmalı

Hazinenin ülkenin kendini yenilemesine ve çağın meydan okumalarına karşı Türkiye'nin hazırlıklı olmasına fayda sağladığını vurgulayan Şimşek, bu durumun ilerleyen süreçte de devam edeceğini dile getirdi. 4. Sanayi Devrimi'nin önceki devrimlere göre bazı yönleriyle daha yıkıcı olduğunu fakat verimlilik, refah, gelişme anlamında muazzam fırsatları da barındırdığını ifade eden Şimşek, bu süreci iyi yönetmenin ve ortaya çıkan refahın daha adil bir şekilde dağıtılmasını gözetmenin gerekliliğine işaret etti.

Ekonomide bazı aksaklıkların olmasına karşın ekonomik büyümenin güçlü bir şekilde devam ettiğini ve istihdam sağlandığını anlatan Şimşek, 2017 senesinin yaşanan tüm zorluklara karşın Türkiye için iyi geçtiğine değindi. denilebilir. Türkiye’nin zorluklarla dolu bir seneyi arkasında bıraktığını ifade eden Şimşek, 2018 senesinde reformlarına kaldıkları yerden güçlü bir şekilde devam edeceklerini belirtti. Şimşek, 2018 senesinin ülkeye, millete, bütün insanlara huzur, barış getirmesi dileğinde bulundu.

Mehmet Şimşek Ekonomik Büyüme Reform 4. Sanayi Devrimi Demografik Yapı
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